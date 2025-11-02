ABD'den Nijerya'ya saldırı hazırlığı: Donald Trump orduya emir verdi

ABD Başkanı Donald Trump'tan Nijerya'daki şiddet olayları ile ilgili açıklama geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan bir paylaşım yapan Trump, Nijerya hükümetinin Hristiyanların öldürülmesini engellemesi gerektiğini vurgulayarak, "Eğer Nijerya hükûmeti Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse, ABD derhal Nijerya'ya yapılan tüm yardım ve desteği kesecek. Ayrıca itibarını yitirmiş bu ülkeye silahlı müdahalede bulunarak bu korkunç zulümleri işleyen teröristleri tamamen yok edebiliriz" uyarısında bulundu.

ABD ordusunun bu ihtimale karşı tetikte olacağını söyleyen Trump, "Buradan Savaş Bakanlığımıza (Savunma Bakanlığı) muhtemel bir harekâta hazırlanması talimatını veriyorum. Eğer saldırırsak, bu hızlı, acımasız ve ‘tatlı' olacak. Tıpkı terörist haydutların bizim sevgili Hristiyanlarımıza saldırdığı gibi" ifadelerini kullandı. Trump, "Uyarı: Nijerya hükümeti hemen harekete geçmeli!" dedi.

NİJERYA DEVLET BAŞKANI'NDAN TRUMP'A CEVAP

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Donald Trump'ın, Nijeryalı Hristiyanların varoluşsal bir tehdit altında olduğu yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Nijerya'nın dini baskıya tolerans göstermediğini vurgulayan Tinubu, ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine yeniden dahil etme kararını eleştirdi.

Trump'ın Nijerya'yı "dini hoşgörüsüz" olarak nitelendirmesinin gerçeği yansıtmadığını belirten Tinubu, bu değerlendirmenin hükümetin tüm Nijeryalıların din ve inanç özgürlüğünü korumaya yönelik samimi çabalarını göz ardı ettiğini kaydetti.

Nijerya'nın dini özgürlük ve hoşgörüyü ulusal kimliğinin temel unsuru olarak gördüğünü vurgulayan Tinubu, "Nijerya dini baskıya karşıdır ve bunu teşvik etmez. Ülkemiz, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşların haklarını korumayı güvence altına alan anayasal teminatlara sahiptir." ifadelerine yer verdi.

Tinubu ayrıca ABD hükümeti ve uluslararası toplumla tüm inanç topluluklarının korunması konusunda anlayış ve işbirliğini derinleştirme taahhüdünü yineledi.