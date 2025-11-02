Menü Kapat
TGRT Haber
20°
Dünya
Editor
 Onur Kaya

ABD'den Nijerya'ya saldırı hazırlığı: Donald Trump orduya emir verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya hükümetinin Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam etmesi halinde ülkeye askeri müdahalede bulunabileceklerini belirterek, "Buradan Savaş Bakanlığımıza (Savunma Bakanlığı) muhtemel bir harekâta hazırlanması talimatını veriyorum" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2025
03:46
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
03:46

ABD Başkanı 'tan 'daki olayları ile ilgili açıklama geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan bir paylaşım yapan Trump, Nijerya hükümetinin Hristiyanların öldürülmesini engellemesi gerektiğini vurgulayarak, "Eğer Nijerya hükûmeti Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse, ABD derhal Nijerya'ya yapılan tüm yardım ve desteği kesecek. Ayrıca itibarını yitirmiş bu ülkeye silahlı müdahalede bulunarak bu korkunç zulümleri işleyen teröristleri tamamen yok edebiliriz" uyarısında bulundu.

ABD ordusunun bu ihtimale karşı tetikte olacağını söyleyen Trump, "Buradan Savaş Bakanlığımıza (Savunma Bakanlığı) muhtemel bir harekâta hazırlanması talimatını veriyorum. Eğer saldırırsak, bu hızlı, acımasız ve ‘tatlı' olacak. Tıpkı terörist haydutların bizim sevgili Hristiyanlarımıza saldırdığı gibi" ifadelerini kullandı. Trump, "Uyarı: Nijerya hükümeti hemen harekete geçmeli!" dedi.

NİJERYA DEVLET BAŞKANI'NDAN TRUMP'A CEVAP

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Donald Trump'ın, Nijeryalı Hristiyanların varoluşsal bir tehdit altında olduğu yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Nijerya'nın dini baskıya tolerans göstermediğini vurgulayan Tinubu, ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine yeniden dahil etme kararını eleştirdi.

Trump'ın Nijerya'yı "dini hoşgörüsüz" olarak nitelendirmesinin gerçeği yansıtmadığını belirten Tinubu, bu değerlendirmenin hükümetin tüm Nijeryalıların ve inanç özgürlüğünü korumaya yönelik samimi çabalarını göz ardı ettiğini kaydetti.

Nijerya'nın dini özgürlük ve hoşgörüyü ulusal kimliğinin temel unsuru olarak gördüğünü vurgulayan Tinubu, "Nijerya dini baskıya karşıdır ve bunu teşvik etmez. Ülkemiz, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşların haklarını korumayı güvence altına alan anayasal teminatlara sahiptir." ifadelerine yer verdi.

Tinubu ayrıca ABD hükümeti ve uluslararası toplumla tüm inanç topluluklarının korunması konusunda anlayış ve işbirliğini derinleştirme taahhüdünü yineledi.

ETİKETLER
#donald trump
#şiddet
#Nijerya
#din
#İnsan Hakları
#Abd Politikası
#Nijerya Politikası
#Dünya
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
