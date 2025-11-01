ABD Venezuela'ya saldıracak mı? Trump'tan net sözler

ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Trump, Amerikan medyasına yansıyan, ABD ordusunun Venezuela'daki askeri tesislere yönelik bir saldırı hazırlığı içinde olduğu iddiasına ilişkin haberi doğrulamadı.

ABD Başkanı, "Venezuela'ya saldırmayı düşünüp düşünmediği" yönündeki soruya "Hayır." diye cevap verdi. Trump, aynı muhabirin, "Bu konuda bir karar verdiniz mi?" sorusunu da "Hayır." şeklinde cevapladı.

"NÜKLEER TESTLER YAPACAĞIZ"

Trump'a, geçtiğimiz hafta sosyal medyada yaptığı nükleer testlerle ilgili paylaşımı da soruldu. Trump, 1992'den bu yana ABD'nin yeraltı nükleer patlaması gerçekleştirmediğini hatırlatarak, ABD'nin bu denemelere devam kararı alıp almadığını soran bir gazeteciye yanıt verdi. Trump, "Çok yakında öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

Trump, "Bazı testler yapacağız. Diğer ülkeler yapıyor. Eğer onlar yapacaksa biz de yapacağız" diye konuştu. Ancak Trump, testlerin kapsamı veya yeriyle ilgili ayrıntı vermekten kaçındı. Trump, "Ne yaptığımızı ve nerede yaptığımızı tam olarak biliyorum ama henüz bir şey söylemeyeceğim" diyerek, ABD'nin nükleer stratejisinde yeni bir sayfanın açılabileceğine işaret etti.

NE OLMUŞTU?

Amerikan Miami Herald gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun Venezuela'daki askeri tesislere saldırı kararı aldığı ve saldırıların her an gerçekleşebileceği iddia edilmişti.