Tarihte bir ilk! Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ABD'ye gidiyor

Eli kanlı Esad rejiminin yıkılmasından sonra Suriye'nin cumhurbaşkanı olan Ahmed Şara bir ilki daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Manama'da Axios muhabirine konuştu. Barrack, Şara'nın 10 Kasım'da Washington'a gideceğini belirtti. Bu durumda Şara, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

ANLAŞMA İMZALANACAK

Öte yandan Barrack, söz konusu ziyarette Şara'nın ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona Suriye'nin katılımına ilişkin bir anlaşma imzalamasının beklendiğini belirtti.

SURİYE VE İSRAİL ARASINDA MÜZAKERE

Ayrıca Barrack, Suriye ve İsrail arasındaki müzakerelerin 5'incisinin de Şara'nın ziyareti esnasında Washington'da yapılacağını kaydetti.

Barrack, ABD'nin bu yılın sonuna kadar Suriye ve İsrail arasında bir güvenlik anlaşması yapılmasını hedeflediğini sözlerine ekledi.

ABD 10 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYMUŞTU

ABD, Suriye iç savaşı sırasında Hey'et-i Tahrîrü'ş-Şâm'ın lideri konumunda olan Ahmed Şara'nın yakalanması için 10 milyon dolar ödül koymuştu. Ülkedeki gelişmeler üzerine bu ödül daha sonra kaldırılmıştı.