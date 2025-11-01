Tarihte bir ilk! Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ABD'ye gidiyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Eli kanlı Esad rejiminin yıkılmasından sonra Suriye'nin cumhurbaşkanı olan Ahmed Şara bir ilki daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Manama'da Axios muhabirine konuştu. Barrack, Şara'nın 10 Kasım'da Washington'a gideceğini belirtti. Bu durumda Şara, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.
Öte yandan Barrack, söz konusu ziyarette Şara'nın ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona Suriye'nin katılımına ilişkin bir anlaşma imzalamasının beklendiğini belirtti.
Ayrıca Barrack, Suriye ve İsrail arasındaki müzakerelerin 5'incisinin de Şara'nın ziyareti esnasında Washington'da yapılacağını kaydetti.
Barrack, ABD'nin bu yılın sonuna kadar Suriye ve İsrail arasında bir güvenlik anlaşması yapılmasını hedeflediğini sözlerine ekledi.
ABD, Suriye iç savaşı sırasında Hey'et-i Tahrîrü'ş-Şâm'ın lideri konumunda olan Ahmed Şara'nın yakalanması için 10 milyon dolar ödül koymuştu. Ülkedeki gelişmeler üzerine bu ödül daha sonra kaldırılmıştı.