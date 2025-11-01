İran’dan ABD'ye nükleer rest: Pazarlık konusu değil!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile nükleer müzakerelere ilişkin, "Füze programımız konusunda müzakere etmeyeceğiz. Hiçbir akıllı insan silahsızlanmayı kabul etmez. Uranyum zenginleştirmeyi durdurmak mümkün değil. Savaşla alınamayan bir şey, siyaset yoluyla verilemez" dedi.



"DOLAYLI GÖRÜŞMELER YOLUYLA BİR ANLAŞMAYA VARABİLİRİZ"

ABD müzakerelere ilişkin konuşan Arakçi, programlarının barışçıl olduğundan emin olduklarını belirterek, "Bu konudaki endişeleri gidermek için müzakereye hazırız. Adil bir anlaşmaya varmak mümkün ancak Washington kabul edilemez şartlar öne sürdü. Doğrudan müzakere niyetinde değiliz. ABD taleplerini dayatmazsa dolaylı görüşmeler yoluyla adil bir anlaşmaya varabiliriz" ifadelerini kullandı.

"SONUÇLARI ONLAR İÇİN AĞIR OLUR"

İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışmaya da değinen Arakçi, "Her ihtimale karşı hazırlıklıyız ve Siyonist rejimden her türlü düşmanca davranışı bekliyoruz. Tüm düzeylerde en yüksek hazırlık durumundayız ve İsrail, gelecekte çıkacak herhangi bir savaşta bir kez daha yenilgiye uğrayacaktır. Son savaşta önemli tecrübeler kazandık ve füzelerimizi gerçek bir çatışmada test ettik. Eğer Siyonist rejim yeni bir saldırıya kalkışırsa sonuçları onlar için ağır olur" dedi.



İsrail’in ABD’nin yeşil ışığı olmadan İran’a saldıramayacağını belirten Arakçi, "Netanyahu bir savaş suçlusudur ve İsrail’in bölgenin gerçek düşmanı olduğunu kanıtlamıştır. Siyonist rejim petrol tesislerimizi hedef alarak savaşın kapsamını genişletmeye çalıştı. Ancak biz bu savaşı başarıyla yönettik ve çatışmanın bölgeye yayılmasını engelledik" ifadelerini kullandı.





ABD ve İsrail’in geçtiğimiz aylarda hedef aldığı nükleer tesislerdeki son duruma da değinen Arakçi, "Nükleer malzemeler hala vurulan tesislerin enkazı altında ve başka bir yere taşınmadı. Binalar ve bazı teçhizatlar zarar gördü ancak nükleer teknoloji dimdik ayakta" dedi.