19°
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Maldivler dünyada bir ilke imza attı! Sigaraya 'nesil' yasağı getirildi

Güney Asya'nın lüks turizmiyle tanınan ülkesi Maldivler, dünyada bir ilke imza attı. Uygulamaya geçirilen kararla yeni nesillere sigara satışını ve kullanımını yasaklarken, uygulamanın turistler için de geçerli olması tartışmalara neden oldu.

Maldivler dünyada bir ilke imza attı! Sigaraya 'nesil' yasağı getirildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2025
17:25
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
17:27

Güney Asya'da yer alan 'de sigara için yeni bir karar açıklandı. Karar kapsamında Maldivler, 1 Kasım itibarıyla dünyada “nesiller arası sigara yasağını” hayata geçiren ilk ülke oldu.

Bakanlığı, 1 Ocak 2007’den sonra doğan hiç kimsenin tütün ürünü satın alamayacağını, kullanamayacağını ya da kendilerine bu ürünlerin satılamayacağını duyurdu.

Yasa ülkede tüm tütün ürünlerini kapsarken, satıcıların satış yapmadan önce müşterilerin yaşını doğrulamakla yükümlü olduğu belirtildi.

Maldivler dünyada bir ilke imza attı! Sigaraya 'nesil' yasağı getirildi

TURİSTLERE DE YASAK

Karar, yaklaşık bin 200 mercan adasından oluşan ve lüks turizmiyle tanınan ülkeyi ziyaret eden turistleri de kapsıyor. Uygulama "toplum sağlığını koruma ve tütünsüz bir nesil oluşturma" amacı taşıyor.

Maldivler dünyada bir ilke imza attı! Sigaraya 'nesil' yasağı getirildi

YASAKLAR ELEKTRONİK SİGARAYI DA KAPSIYOR

Bakanlık ayrıca, her yaştan kişi için ve buhar cihazlarının ithalatı, satışı, bulundurulması ve kullanımının da tamamen yasak olduğunu hatırlattı.

Yasayı ihlal edenlere ağır para cezaları öngörülüyor: reşit olmayanlara tütün ürünü satanlara 50 bin Rufiyaa (yaklaşık 3 bin 200 dolar), elektronik sigara kullananlara ise 5 bin Rufiyaa (yaklaşık 320 dolar) ceza uygulanacak.

Maldivler dünyada bir ilke imza attı! Sigaraya 'nesil' yasağı getirildi

DENENMİŞ VE BAŞARISIZ OLMUŞTU

İngiltere'de benzer bir “nesiller arası sigara yasağı” teklifi hala yasama sürecinde bulunurken, bu tür bir yasa çıkaran ilk ülke Yeni Zelanda olmuş ancak uygulamayı Kasım 2023’te, yürürlüğe girdikten bir yıl bile geçmeden iptal etmişti.

ETİKETLER
#Sağlık
#Maldivler
#Elektronik Sigara
#Sigara Yasağı
#Tütün Ürünleri
#Nesiller Arası Yasağı
#Dünya
