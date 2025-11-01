Maldivler dünyada bir ilke imza attı! Sigaraya 'nesil' yasağı getirildi

Güney Asya'da yer alan Maldivler'de sigara için yeni bir karar açıklandı. Karar kapsamında Maldivler, 1 Kasım itibarıyla dünyada “nesiller arası sigara yasağını” hayata geçiren ilk ülke oldu.

Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak 2007’den sonra doğan hiç kimsenin tütün ürünü satın alamayacağını, kullanamayacağını ya da kendilerine bu ürünlerin satılamayacağını duyurdu.

Yasa ülkede tüm tütün ürünlerini kapsarken, satıcıların satış yapmadan önce müşterilerin yaşını doğrulamakla yükümlü olduğu belirtildi.

TURİSTLERE DE YASAK

Karar, yaklaşık bin 200 mercan adasından oluşan ve lüks turizmiyle tanınan ülkeyi ziyaret eden turistleri de kapsıyor. Uygulama "toplum sağlığını koruma ve tütünsüz bir nesil oluşturma" amacı taşıyor.

YASAKLAR ELEKTRONİK SİGARAYI DA KAPSIYOR

Bakanlık ayrıca, her yaştan kişi için elektronik sigara ve buhar cihazlarının ithalatı, satışı, bulundurulması ve kullanımının da tamamen yasak olduğunu hatırlattı.

Yasayı ihlal edenlere ağır para cezaları öngörülüyor: reşit olmayanlara tütün ürünü satanlara 50 bin Rufiyaa (yaklaşık 3 bin 200 dolar), elektronik sigara kullananlara ise 5 bin Rufiyaa (yaklaşık 320 dolar) ceza uygulanacak.

DENENMİŞ VE BAŞARISIZ OLMUŞTU

İngiltere'de benzer bir “nesiller arası sigara yasağı” teklifi hala yasama sürecinde bulunurken, bu tür bir yasa çıkaran ilk ülke Yeni Zelanda olmuş ancak uygulamayı Kasım 2023’te, yürürlüğe girdikten bir yıl bile geçmeden iptal etmişti.