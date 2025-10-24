ABD ordusundan Karayip Denizi'nde tekneye saldırı: 6 ölü

ABD ordusu uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi gerekçe göstererek uluslararası sularda saldırılar gerçekleştiriyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karayip Denizi'nde uyuşturucu kaçakçılığı yapan Venezulalı uluslararası suç örgütü Tren de Aragua'ya ait bir tekneye ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

''EL KAİDE'YE DAVRANDIĞIMIZ GİBİ DAVRANACAĞIZ''

Hegseth ABD istihbaratının, teknenin bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergahında seyrettiğini ve teknede uyuşturucu taşındığını bildiğini vurguladı. Hegseth, uluslararası sularda gerçekleştirilen ve gece gerçekleştirilen ilk saldırıda teknedeki 6 kişinin öldürüldüğünü belirtti. Hegseth, "Eğer bizim yarımküremizde uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir narko-terörist iseniz size El Kaide'ye davrandığımız gibi davranacağız. Gece gündüz, ağlarınızı haritalandıracağız, adamlarınızı takip edeceğiz, sizi avlayacağız ve öldüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD ordusunun Karayipler'de uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlediği en az 7 saldırıda 32, Pasifik Okyanusu'ndaki 2 saldırısında ise 5 kişi yaşamını yitirmişti.