ABD ve Kanada arasında 'reklam' krizi! Trump resti geçti: Ticaret görüşmeleri iptal

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada hükümetinin yayımladığı bir televizyon reklamı nedeniyle ülkeyle yürütülen tüm ticaret müzakerelerini durdurduğunu açıkladı.Trump, söz konusu reklamın “yanıltıcı bilgiler içerdiğini” ve “ABD mahkemelerini etkilemeye yönelik bir girişim” olduğunu öne sürdü.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ronald Reagan Vakfı, Kanada’nın sahte bir reklamda Reagan’ı tarife karşıtı göstererek sahtekarlık yaptığını açıkladı. Bu reklam tamamen mahkeme kararlarını etkilemek için hazırlanmış” ifadelerini kullandı.

Trump, “tarifeler ABD'nin ulusal güvenliği ve ekonomisi için hayatidir. bu fahiş davranış nedeniyle kanada ile tüm ticaret görüşmeleri burada sonlandırılmıştır” dedi.

REAGAN VAKFI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Ronald Reagan Başkanlık Vakfı, Ontario hükümeti tarafından hazırlanan reklamın 1987 tarihli “Ulusla Serbest ve Adil Ticaret Üzerine Başkanlık Radyo Konuşması”nı çarpıttığını belirterek “söz konusu konuşmanın izinsiz ve yanlış biçimde kullanıldığını” duyurdu.

Vakıf, “yasal seçeneklerin değerlendirildiğini” ve kamuoyunu konuşmanın orijinal kaydını izlemeye davet etti.

CARNEY: İHRACATI ÇEŞİTLENDİRME PLANI

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump’ın tarife politikalarının oluşturduğu risk nedeniyle ülkesinin ABD dışı ülkelere ihracatını iki katına çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Carney’nin ofisi, Trump’ın açıklamalarına ilişkin yorum yapmadı.

TİCARET GERİLİMİ TIRMANIYOR

Trump yönetimi son aylarda Kanada’dan ithal edilen pek çok ürüne yüksek gümrük vergileri getirmişti.

Ottawa da buna karşılık misilleme tarifeleri uygulamış, ancak bazı otomobil üreticilerine “muafiyet kotası” tanımıştı.

Trump’ın tarifeleri özellikle Ontario merkezli otomotiv sektörünü derinden etkiledi.

Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford ise geçen hafta sosyal medya paylaşımında, “ABD’de yeni reklam kampanyamız başladı. Amerika’nın tarifelerine karşı elimizdeki her aracı kullanacağız” demişti.

ÇATIŞMANIN ARKA PLANI

ABD ile Kanada arasındaki ticaret, günlük yaklaşık 3,6 milyar Kanada doları (2,7 milyar ABD doları) hacme sahip.

Taraflar, Trump’ın ilk döneminde müzakere edilen ancak artık eleştirdiği ABD-Meksika-Kanada Anlaşması’nın (USMCA) gözden geçirme sürecine hazırlanıyor.

Trump’ın son kararı, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirebilir.