Akaryakıta 'Trump' zammı: Bu gece pompaya yansıyacak

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna savaşını sonlandırmaya yanaşmayan Rusya'ya yönelik ekonomik baskıyı artırmak için hafta içinde yeni bir hamle yaptı. Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile bu şirketlerin iştirakleri yaptırım listesine alındı.
Trump'ın yaptırım kararı sonrası petrol fiyatları, artan arz endişesiyle adeta fırladı. Brent petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 5'lik artış oldu.
Brent petrolün varili, 24 Ekim 2025 tarihinde uluslararası piyasalarda 65,71 dolardan alıcı buluyor.
Küresel petrol fiyatlarında yaşanan artış Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkiledi. 22 Ekim'de 98 kuruş indirim yapılan motorine bu kez zam geliyor.
Gazeteci Olcay Aydilek, motorin fiyatlarına 3 TL 4 kuruşluk zam yapılacağını duyurdu. Son yılların tek seferde yapılan en büyük zammı, bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
24 Ekim 2025 tarihli akaryakıt fiyatları şöyle…