Gündem
Akaryakıta 'Trump' zammı: Bu gece pompaya yansıyacak

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın iki büyük Rus petrol şirketini yaptırım listesine alma kararı petrol fiyatlarında yükselişe yol açtı. Önceki gün indirim yapılan motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam geliyor.

KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 08:56
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 09:21

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna savaşını sonlandırmaya yanaşmayan 'ya yönelik ekonomik baskıyı artırmak için hafta içinde yeni bir hamle yaptı. Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile bu şirketlerin iştirakleri yaptırım listesine alındı.

Trump'ın yaptırım kararı sonrası , artan arz endişesiyle adeta fırladı. fiyatlarında yaklaşık yüzde 5'lik artış oldu.

Akaryakıta 'Trump' zammı: Bu gece pompaya yansıyacak

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, 24 Ekim 2025 tarihinde uluslararası piyasalarda 65,71 dolardan alıcı buluyor.

Akaryakıta 'Trump' zammı: Bu gece pompaya yansıyacak

MOTORİNE ZAM YOLDA

Küresel petrol fiyatlarında yaşanan artış Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkiledi. 22 Ekim'de 98 kuruş indirim yapılan motorine bu kez zam geliyor.

Gazeteci Olcay Aydilek, motorin fiyatlarına 3 TL 4 kuruşluk zam yapılacağını duyurdu. Son yılların tek seferde yapılan en büyük zammı, bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

Akaryakıta 'Trump' zammı: Bu gece pompaya yansıyacak

24 Ekim 2025 tarihli akaryakıt fiyatları şöyle…

BENZİN FİYATLARI

  • İstanbul-Avrupa Yakası: 52,16 TL
  • İstanbul-Anadolu Yakası: 51,99 TL
  • Ankara: 53,04 TL
  • İzmir: 53,34 TL

MOTORİN FİYATLARI

  • İstanbul-Avrupa Yakası: 52,28 TL
  • İstanbul-Anadolu Yakası: 52,15 TL
  • Ankara: 53,31 TL
  • İzmir: 53,61 TL

LPG FİYATLARI

  • İstanbul-Avrupa Yakası: 28,23 TL
  • İstanbul-Anadolu Yakası: 27,24 TL
  • Ankara: 28,14 TL
  • İzmir: 27,93 TL
ETİKETLER
#brent petrol
#rusya
#petrol fiyatları
#Ukrayna Savaşı
#akaryakıt zammı
#Trump Yaptırımları
#Gündem
