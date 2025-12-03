Gürcistan’a girişte kimlik yeterli mi? Yeni dönem 1 Ocak itibariyle başlıyor

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı üzerinden yıllardır yalnızca nüfus cüzdanıyla sağlanan kolay geçiş hakkı yeni bir düzenleme ile yenileniyor.

Gürcistan, 1 Ocak 2026 itibarıyla Türkiye’den gelen ziyaretçilere yeni bir zorunluluk uyguluyor.

GÜRCİSTAN GİRİŞTE ZORUNLU BELGELER NELER?

Yeni düzenlemeyle birlikte Gürcistan, kimlik veya pasaportla giriş hakkını sürdürse de bu dokümanların tek başına yeterli olmayacağını duyurdu.

Ziyaretçilerin ülkeye girişte geçerli seyahat ve sağlık sigortası poliçesi sunması zorunlu olacak.

Uygulama, günübirlik ziyaretlerde de geçerli olacak; sigortası bulunmayan Türk vatandaşları ülkeye kabul edilmeyecek.