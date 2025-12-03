Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Pankreas kanseriyle mücadele eden şarkıcı Soner Olgun'dan yeni haber! Son sağlık durumunu paylaştı

Pankreas kanseri teşhisi konulan ünlü şarkıcı Soner Olgun, son sağlık durumundan bahsetti. Olgun, doktorların önerdiği tüm tedavi süreçlerini tamamladığını ve düzenli olarak kontrollerinin yapıldığını belirtti.

03.12.2025
03.12.2025
Hekimoğlu, Nazende Sevgilim, Gidiyom Gidemiyorum, Ey Güzel Kırım gibi şarkıların sahibi Soner Olgun, 8 ay önce sebebiyle tedavi gördüğünü belirtti. Olgun tedavi süreci ve ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

SONER OLGUN'DAN SEVİNDİREN HABER

Sekiz ay önce Pankreas kanseri teşhisi konulan ünlü şarkıcı Soner Olgun, aylardır pankreas kanseri ile mücadele ediyordu. Olgun tedavi süreci ve sağlık durumu ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Olgun son sağlık durundan bahsetti. Olgun, "Doktorlarımın önerdiği tüm tedavi süreçlerini tamamladık. Ameliyatımı oldum, kemoterapi ve radyoterapi seanslarımı bitirdim. Şu anda düzenli olarak kontrollerim yapılıyor. Önümüzdeki günlerde doktorlarla bir konsültasyon olacak ve ek tedavi gerekip gerekmediğine karar verilecek" ifadelerini kullandı.

Pankreas kanseriyle mücadele eden şarkıcı Soner Olgun'dan yeni haber! Son sağlık durumunu paylaştı

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Olgun, çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini de belirterek, "Enerjim yerinde ve moralim yüksek. Sahnelerime ve projelerime devam ediyorum. 16 Aralık'ta Özlem Olgun ile birlikte hazırladığımız yeni çalışmam yayınlanacak. Bunu takiben benim başka bir çalışmam da dinleyicilerle buluşacak. Üretmeye ve sahnede olmaya devam ediyorum" dedi.

Pankreas kanseriyle mücadele eden şarkıcı Soner Olgun'dan yeni haber! Son sağlık durumunu paylaştı
