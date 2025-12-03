Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Aralık Spotify erişim problemleri

Dünyanın en popüler müzik dinleme platformlarından biri olan Spotify'da erişim problemleri yaşanıyor. 3 Aralık 2025 Çarşamba günü akşam saatlerinde yaşanan problemlerden dolayı kullanıcılar platforma giriş yapamıyor. Kullancılar tarafından Spotfity çöktü mü, neden açılmıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Aralık Spotify erişim problemleri
ABD merkezli müzik dinleme platformu bugün kullanıcılarının 2025 yılı yıllık özetlerini kullanıma sundu. Spotify'ın 2025 yılı özetlerini paylaşmasının ardından platforma erişim problemleri yaşanmaya başladı.

Kullanıcılar tarafıdan Spotfiy çöktü mü, neden açılmıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Aralık Spotify erişim problemleri

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ 3 ARALIK?

Spotify platformuna 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 16.18'ten itibaren erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcıların yüzde 17'si sunuculara bağlanmada sorun yaşarken, yüzde 83'ü ise ses akışı problemleriyle karşı karşıya kaldı.

Yaşanan problemlerin teknik bir sorundan dolayı kaynaklandığı tahmin ediliyor. Downdetector platformu tarafından paylaşılan 24 saatlik Spotfiy hata raporu ise şöyle:

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Aralık Spotify erişim problemleri

SPOTİFY NEDEN AÇILMIYOR 3 ARALIK?

Spotify platformuna bağlantı problemleri yaşanıyor. Yaşanan bağlantı sorunlarının Spotify yıllık özetlerinin paylaşılması nedeniyle yoğun kullanımdan dolayı kaynaklandığı tahmin ediliyor. Spotify tarafından henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

