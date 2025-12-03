Menü Kapat
14°
Ekonomi
Editor
 Ümit Buget

Bakır fiyatları tarihi zirvede: Arz sıkıntısı ve zayıf dolar piyasayı ateşledi!

Bakırın LME’de işlem gören ton fiyatı güne %1,95’lik yükselişle 11.362 dolardan başladı. Gün içinde ise bu rakam 11.434,50 dolar seviyesine kadar ulaştı. Bu, bakırın tarihte ulaştığı en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Bakır fiyatları tarihi zirvede: Arz sıkıntısı ve zayıf dolar piyasayı ateşledi!
Bakır piyasasında son günlerde tam anlamıyla hareketli anlar yaşanıyor. Küresel tedarik zincirindeki daralmalar, doların zayıf seyri ve özellikle Londra Metal Borsası’nda (LME) hızla tükenen stoklar, fiyatları rekor seviyelere sürükledi. Yatırımcıların gözü kulağı yeniden bakıra çevrilmiş durumda.

Bakırın LME’de işlem gören ton fiyatı güne %1,95’lik yükselişle 11.362 dolardan başladı. Gün içinde ise bu rakam 11.434,50 seviyesine ulaştı. Bu, bakırın tarihte ulaştığı en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Fiyatlardaki bu sert yükselişte LME depolarındaki stokların Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemesi etkili. Asya’dan gelen toplam 50.725 tonluk yeni iptal talepleri, stokların daha da daralacağı sinyalini veriyor. Yani, piyasada “arz tarafı biraz daha sıkışabilir” düşüncesi hâkim.

Bakır fiyatları tarihi zirvede: Arz sıkıntısı ve zayıf dolar piyasayı ateşledi!

COMEX İLE FARK AÇILDI, FON AKIŞI HIZLANDI

Piyasada dikkat çeken bir diğer detay, Comex bakırının LME karşısındaki primindeki artış. Bu fark büyüdükçe fonlarının bakıra yönelimi de hızlanıyor. Comex stoklarının tarihi zirvede olması, talebin iki farklı borsada da güçlü kaldığını gösteriyor.

Ayrıca LME’de spot bakırın üç ay vadeli kontrata göre primi 69 dolar/ton seviyesine kadar çıkarak son dönemin en yüksek noktasına ulaştı. Bu tablo, kısa vadeli talebin ne kadar yoğunlaştığını bir kez daha ortaya koyuyor.

ZAYIF DOLAR BAZ METALLERİ DE YUKARI TAŞIDI

Bakırdaki hareket tek başına değil. ABD Merkez Bankası’nın olası faiz indirimine yaklaştığı beklentileri doların geri çekilmesine neden olurken, bu durum tüm baz metallere adeta nefes aldırdı.

LME’de;

Alüminyum %0,8 artışla 2.888 dolara,

Çinko %0,2 yükselişle 3.068 dolara,

Kurşun %0,45 artışla 2.004 dolara,

Kalay %1,9 tırmanışla 39.795 dolara,

Nikel ise %0,8 artışla 14.920 dolara çıktı.

Commerzbank altın ve gümüş tahminlerini yükseltti! İşte yeni rakamlar
