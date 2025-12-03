YouTube özeti nasıl bakılır, yayınlandı mı? 2025 YouTube Recap özelliği bazı ülkelerde açıldı

Spotify'ın ardından YouTube'da kullanıcılarına bir yıl boyunca dinledikleri müzik ve poadcastlerin verilerinin özetlerini sunmaya hazırlanıyor.

Kuzey Amerika'da erişime açılan YouTube Recap özelliği sayesinde kullanıcılar bir yıl boyunca en çok dinledikleri müzikleri ve poadcastleri öğrenebiliyorlar.

Kullanıcılar tarafından YouTube özeti nasıl bakılır, yayınlandı mı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

YOUTUBE ÖZETİ YAYINLANDI MI?

YouTube Recap özelliği henüz Türkiye'de yayınlanmadı. Özellik ilk olarak Kuzey Amerika ülkelerinde erişime açıldı. İlerleyen günlerde YouTube özetinin Türkiye'de de erişime açılması bekleniyor.

YOUTUBE ÖZETİ NASIL BAKILIR?

YouTube video izleme özeti Türkiye'de erişime açıldıktan sonra ilk olarak platformun uygulamasına giriş yapmalısınız. Daha sonra uygulamanın sağ alt köşesinde bulunan "Siz" ifadesine tıklayın. Burada "Music Özetiniz Hazir!" ifadeisyle karşılaşacaksınız. Bu ifadeye tıkladığınızda bir yıllık özetinize erişim sağlayabilirsiniz.