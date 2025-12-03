Sahipsizler dizisinde yönetmen değişikliği!

Altı kardeşin hayatta kalma mücadelesinin anlatıldığı Sahipsizler dizisinde değişikliğe gidildi. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı otururken, bu hafta itibariyle değişikliğe gidildi.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN YENİ YÖNETMENİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın Sahipsizler dizisi çarşamba akşamları seyirciyi ekran başına topluyor . Dizinin reji koltuğunda bu hafta başı değişiklik yaşanmış ve dizinin başarılı yönetmeni yapım şirketinin diğer dizisi “A.B.İ”nin başına geçmişti. Sahipsizler’in yeni yönetmeninin kim olacağı ise merak konusuydu.

Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan dizinin yeni yönetmeni 42. Bölüm itibariyle projenin bütün yapısına hakim olan, daha önce 2. yönetmen olarak görev alan Enes Kartal oldu. Dizinin 2. yönetmenliği ise bu sezon A.B.İ dizisinin reji ekibinde yer alan Neslihan Demirer’e verildi.