TGRT Haber
14°
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Sahipsizler dizisinde yönetmen değişikliği!

Başrolünde Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün yer aldığı Sahipsizler dizisinde değişikliğe gidildi. Çarşamba günleri yayınlanan Sahipsizler dizisinde yönetmen değişikliği yapıldı.

Sahipsizler dizisinde yönetmen değişikliği!
Haber Merkezi
03.12.2025
17:05
03.12.2025
17:05

Altı kardeşin hayatta kalma mücadelesinin anlatıldığı Sahipsizler dizisinde değişikliğe gidildi. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı otururken, bu hafta itibariyle değişikliğe gidildi.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN YENİ YÖNETMENİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın Sahipsizler çarşamba akşamları seyirciyi ekran başına topluyor . Dizinin reji koltuğunda bu hafta başı değişiklik yaşanmış ve dizinin başarılı yönetmeni yapım şirketinin diğer dizisi “A.B.İ”nin başına geçmişti. Sahipsizler’in yeni yönetmeninin kim olacağı ise merak konusuydu.

Sahipsizler dizisinde yönetmen değişikliği!

Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan dizinin yeni yönetmeni 42. Bölüm itibariyle projenin bütün yapısına hakim olan, daha önce 2. yönetmen olarak görev alan Enes Kartal oldu. Dizinin 2. yönetmenliği ise bu sezon A.B.İ dizisinin reji ekibinde yer alan Neslihan Demirer’e verildi.

Sahipsizler dizisinde yönetmen değişikliği!
#birşen altuntaş
#dizisi
#Sahipsizler
#Yönetmen Değişikliği
#Yeni Yönetmen
#Enes Kartal
#Medya
