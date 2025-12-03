BOTAŞ, enerji şirketleri ENI ve SEFE ile LNG anlaşması imzaladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl ilk kez İstanbul'da düzenlenen 25. Dünya LNG Zirvesi kapsamında Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) enerji şirketleri ENI ve SEFE ile imzaladığı uzun dönemli LNG tedarik anlaşmalarının imza törenine katıldı. Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bayraktar, doğal gazın Türkiye'nin arz güvenliği için önemli olduğunu, bu kapsamda kaynakların çeşitlendirilmesi için ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi.

Bayraktar, "2016 yılından başlayarak, dünyada gelişecek LNG pazarından istifade edebilmek, bu esnek ve daha rekabetçi gazı Türkiye'ye getirebilmek için ciddi altyapı yatırımları yaptık. Gazlaştırma tesislerimizin kapasitesini 5 kat artırdık." diye konuştu.

Bu yatırımların etkilerinin görülmeye başlandığını vurgulayan Bayraktar, "Özellikle 2021-2022 yıllarından sonra neredeyse Türkiye'nin gaz ihtiyacının, bazı yıllar 3'te 1'i kadarı LNG olarak Türkiye'ye gelmeye başladı. Bu dünyada da dikkat çekici bir gelişme oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, bugün imzalanan uzun dönemli 2 yeni LNG anlaşmasına ilişkin de şunları kaydetti: "Sadece bu yıl içerisinde, bu anlaşmalarla beraber 106 milyar metreküplük uzun dönemli anlaşma yaptık. Geçtiğimiz yıl eylülden beri yaptığımız anlaşmalarla bu rakam 155 milyar metreküplerin üzerine çıktı. Bu çok önemli bir miktar. Boru hatlarıyla aldığımız gaza bir alternatif olarak, daha rekabetçi fiyatlarla ürünlerimizi çeşitlendirme adına önemli bir stratejik adım olarak değerlendiriyoruz."

"TÜRKİYE BÖLGESİNİN ARZ GÜVENLİĞİNE DE KATKI SAĞLIYOR"

Türkiye'nin sadece kendi arz güvenliğine değil bölgenin arz güvenliğine de katkı sağladığına dikkati çeken Bayraktar, "Türkmenistan'dan gaz almaya başlayan, bu anlamda farklı bir kaynaktan gaz alan bir Türkiye var. Nahçıvan-Iğdır arasındaki bağlantıyla Nahçıvan'a doğal gaz ihraç eden bir Türkiye var. Yine Azerbaycan gazını Kilis'teki bağlantıyla Türkiye üzerinden Suriye'ye ihraç eden bir Türkiye var." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye doğal gaz ihraç eder hale geldiğini belirterek, Türkiye'nin 60 milyar metreküplük tüketimiyle Avrupa'nın 4'üncü büyük doğal gaz piyasası olduğunu söyledi.

İç tüketimdeki yüzde 2-3'lük düşüşlerin dahi ihracat imkanı yarattığını aktaran Bayraktar, "Bu 2-3 milyar metreküplük gaz hacimleri Avrupa için çok büyük bir anlam ifade ediyor." dedi.

Bayraktar, "Türkiye'nin bu yoğun altyapı yatırımları kendi iç piyasasının dinamikleriyle beraber ülkemizi gazda bir merkez ülke konumuna getiriyor. Bunun yanı sıra dün Pakistan'daydık. Orada 3 deniz, 2 de kara sahasında petrol ve gaz araması yapacağız Türkiye olarak. Libya'da, Irak'ta, Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri'nde farklı projelere bakıyoruz. Aynı zamanda gazdaki bu çeşitliliği kendi üretimimizi artıracak çalışmaların içerisindeyiz. Çeyrek yüzyılı bulan LNG zirvelerinin ilki İstanbul'da düzenlenmiş oldu ama eminim bu son olmayacak. Türkiye LNG'de ve doğal gazda, enerjide merkez ülke olma rolünde bu faaliyetleri devam ettirerek önümüzdeki yıllara gidecek." değerlendirmesinde bulundu.

11 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞAL GAZA EŞ DEĞER LNG BOTAŞ'A VERİLECEK

BOTAŞ, Alman Devlet Şirketi SEFE ile imzaladığı anlaşma kapsamında 6 milyar metreküp, İtalyan ENI şirketi ile imzaladığı anlaşma kapsamında ise 5 milyar metreküp olmak üzere toplam 11 milyar metreküplük doğal gaza eş değer LNG tedarik edecek. Anlaşmalar, 2028'de başlayacak ve 10 yıl sürecek. Sevkiyatlar, doğal gaz tüketiminin yoğunlaştığı kış dönemlerinde gerçekleştirilecek.

Anlaşmalara ilişkin imzalar, Bakan Bayraktar refakatinde, BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ile SEFE Başkan Yardımcısı Jean Manuel Conil-Lacoste ve ENI Küresel Doğal Gaz ve LNG Portföy Direktörü Cristian Signoretto tarafından atıldı.

"Avrupa ülkelerinin yeniden gazlaştırma terminallerimiz aracılığıyla LNG satın alması için önemli bir alternatif yarattık"

Bakan Bayraktar, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada da gelecek yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Başkanlığını yapacak Türkiye için karbonsuzlaşmanın gündem en önemli maddelerinden biri olduğunu söyledi.

Bu yüzyılın ortasına doğru karbon nötr bir ekonomiye sahip olmayı hedeflediklerini, bu doğrultuda geliştirilen stratejilerin merkezinde ise vatandaşlara erişilebilir ve güvenilir enerji sağlamak olduğunu kaydeden Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir ve nükleer enerji hedeflerini anlattı.

Bayraktar, Türkiye'de ve yurt dışında yürütülen petrol ve doğal gaz faaliyetlerine de değinerek, şunları kaydetti:

"Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nın birinci fazını tamamladık. Bugün bu sahadan 4 milyon haneye yetecek gaz sağlıyoruz. Gelecek yıl Faz-2'yi tamamlayacağız ve üretim 2 katına çıkacak. 2028'de, Faz-3 ile üretim 4 katına çıkacak. Bugün 6'ncı sondaj gemimiz Türkiye'ye ulaştı. Gelecek yıl faaliyete başlayacak ve Karadeniz genelinde 6 yeni keşif kuyusu açacak."

Doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma kapasitelerine yapılan yatırımlara da dikkati çeken Bayraktar, yeniden gazlaştırma kapasitesinin 5 katına çıktığını ve günlük 161 milyon metreküp seviyesine ulaştığını dile getirdi.

Bayraktar, Türkiye'nin küresel LNG tedarikçileriyle uzun vadeli sözleşmeler yaptığını ve LNG'nin Türkiye'nin gaz ithalatının önemli bir bölümünü oluşturduğunu ifade ederek, "Kendi üretimimizle ve çeşitlendirilmiş tedarik portföyümüzle gaz ihracatçısı konumuna geldik. BOTAŞ 22 farklı ülke ve 33 farklı şirketten gaz alıyor. Fazla gaz ise komşu pazarlara veya şebekelere gidiyor." bilgisini paylaştı.

Avrupa'da Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Yunanistan'a boru hatlarıyla gaz, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'a ise LNG tedarik ettiklerini anlatan Bayraktar, "Avrupa ülkelerinin yeniden gazlaştırma terminallerimiz aracılığıyla LNG satın alması için önemli bir alternatif yarattık. Avrupalılara LNG kargolarını bize getirerek altyapımızı kullanmaları noktasında uzun vadeli veya kısa vadeli taahhütlerde bulunabiliriz." dedi.