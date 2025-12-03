Menü Kapat
14°
 Berrak Arıcan Baş

Vikipedi 2025 yılının en çok okunan sayfalarını açıkladı

Vikipedi, sayfası, 2025 yılının en çok görüntülenenlerini açıkladı. Charlie Kirk'ün sayfası, 2025'te internet ansiklopedisinde en çok okunan madde oldu.

Vikipedi 2025 yılının en çok okunan sayfalarını açıkladı
03.12.2025
03.12.2025
03.12.2025 17:19

İnternet ansiklopedisi Vikipedi, yılının en çok okunanlarını paylaştı. Sağcı podcast yayıncısı Charlie Kirk'ün ölümünün ertesi günü sayfası 15 milyondan fazla görüntülenme aldı. Wikimedia Vakfı'nın yayımladığı rakamlara göre, Kirk'ün makalesinin görüntülenmelerinin yüzde 40'ı Birleşik Devletler dışındaki kullanıcılardan geldi ve sayfasının aldığı görüntülenmelerinin 15 milyonu, ölümünden sonraki gün gerçekleşti. Toplamda ise 45 milyondan fazla kişi sayfasını okudu.

Vikipedi 2025 yılının en çok okunan sayfalarını açıkladı

TRUMP LİSTEYE MAMDANİ İLE BERABER GİRDİ

ABD Başkanı ve New York'un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani de ilk 10'da yer aldı. Trump'ın sayfasını25,1 milyon kişi ziyaret etti. New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani'nin maddesi 20,1 milyon kez görüntülendi.

Vikipedi 2025 yılının en çok okunan sayfalarını açıkladı

Bu yıl en çok okunan 16. sayfa olan J.D. Vance'in sayfası, geçen yıl 7. sıradaydı.

Vikipedi 2025 yılının en çok okunan sayfalarını açıkladı

2025'TEKİ ÖLÜMLER

Ayrıca "2025'teki Ölümler" genel sayfası, 42,5 milyon kez görüntülendi. sayfası, kalabalık bir editör ekibi tarafından her gün güncelleniyor. Wikimedia Vakfı'nın görüntülenme sayısıyla ilgili veri toplamaya başlamasından bu yana listede hiçbir zaman üçüncü sıradan aşağı düşmedi.

Bu yıl Kirk'ün yanı sıra Ozzy Osbourne ve Papa Francis gibi hayatını kaybeden diğer ünlü isimler de listede yer aldı.

Vikipedi 2025 yılının en çok okunan sayfalarını açıkladı

LİSTEDE PAPA DA VAR

Katolik Kilisesi'nin mevcut lideri Papa XIV. Leo da listede kendine yer buldu.

Vikipedi 2025 yılının en çok okunan sayfalarını açıkladı

Son derece tuhaf bir şekilde, 1950'lerde faal olan seri katil Ed Gein, sayfasını 31,2 milyon kişinin ziyaret etmesiyle üçüncü sıraya yerleşti. Gein'e yönelik ilginin hızla artması, esasen suçlarını dramatize eden ve Charlie Hunnam'ın sapkın katili canlandırdığı Netflix'in Canavarlar dizisinden kaynaklandı.

ETİKETLER
#donald trump
#ölüm
#2025
#Charlie Kirk
#Vikipedi
#Ed Gein
#Ozzy Osbourne
#Dünya
