14°
Okula başlama yaşı değişiyor mu? MEB'den akran zorbalığı düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığı okula başlama yaşı ile ilgili yeni düzenleme için çalışmayı başlattı. Amaç; yaş farkı kaynaklı akran baskısının ve akademik uyum problemine çözüm getirmek.

Okula başlama yaşı değişiyor mu? MEB'den akran zorbalığı düzenlemesi
(), ilkokul birinci sınıflarda 14 aya ulaşan yaş farkının oluşturduğu akademik ve sosyal uyum sıkıntıları ile tehlikesini gidermek amacıyla yeni bir düzenleme hazırlığına girişti.

2014 tarihli yönetmeliğe göre eylül ayı sonunda 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula başlarken, velilerin talebiyle 66-68 aylık çocuklar da okula başlayabiliyor.

Bu uygulama birinci sınıflarda 14 aya dek çıkan yaş farkları meydana getiriyor; sınıf içinde akademik uyumdan sosyal gelişime kadar birçok güçlüğü beraberinde getiriyor.

Okula başlama yaşı değişiyor mu? MEB'den akran zorbalığı düzenlemesi

OKULA BAŞLAMA YAŞI DEĞİŞİYOR MU?

MEB, geçen yıl yapılan sınıf yerleştirmelerinde yaş farkını dikkate alarak benzer yaş grubundaki öğrencileri aynı sınıflarda toplamış ve dengeli dağılım sağlamıştı.

Bu yöntemin olumlu geri bildirimleri üzerine, başlama yaşının da güncellenmesi gündeme taşındı.

Okula başlama yaşı değişiyor mu? MEB'den akran zorbalığı düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya yükseltilmesi konusunu gündemine aldı.

Alınan bilgiye göre, velilere sunulan esneklikte de revizyon yapılacak.

Veliler dilekçe vererek, okula başlama yaşını 3 ay öne çekebilecek ya da 3 ay erteleyebilecek.

#milli eğitim bakanlığı
#meb
#akran zorbalığı
#İlkogul
#Başlama Yaşı
#Akademik Uyum
#Sosyal Gelişim
#Aktüel
