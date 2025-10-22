ABD Çin görüşmesi ne zaman? Trump'tan görüşmeyle ilgili yeni açıklama geldi

ABD ve Çin arasında yaşanan ticari gerilim günden güne artmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile adil bir anlaşma yapacaklarını belirterek görüşme gerçekleşeceğini ifade etmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump görüşmeyle ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Vatandaşlar tarafından ABD Çin görüşmesinin ne zaman gerçekleştirileceği merak ediliyor.

ABD ÇİN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

ABD Başkanı Donald Trump iki hafta içinde Güney Kore'de, Çin devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geleceğini belirtmişti. Ancak Trump son yaptığı açıklamada bu görüşmenin belki de gerçekleşmeyecebileceğini" ifade etti.

Çin ile ticaret anlaşmaları hakkında konuşma gerçekleştirecek olan Trump "Bence (Şi ile) çok başarılı bir toplantı olacak. Bunu bekleyen birçok insan var ama belki de bu gerçekleşmeyecek. Belki de gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu gelişme bir süredir ABD-Çin geriliminin azalanacağına yönelik beklentilere artan risk iştahını törpülerken, yatırımcıları ise olası bir anlaşmazlık imhtimaline karşı temkinli pozisyon almaya yöneltti.