19°
 Hüseyin Bahcivan

ABD Çin görüşmesi ne zaman? Trump'tan görüşmeyle ilgili yeni açıklama geldi

ABD ile Çin arasında yaşanan ticari gerilim dünya genelinde yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geleceğini belirtmişti. Vatandaşlar tarafından ABD Çin görüşmesi ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor.

ABD Çin görüşmesi ne zaman? Trump'tan görüşmeyle ilgili yeni açıklama geldi
ve arasında yaşanan ticari gerilim günden güne artmaya devam ediyor. ABD Başkanı , Çin ile adil bir anlaşma yapacaklarını belirterek gerçekleşeceğini ifade etmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump görüşmeyle ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Vatandaşlar tarafından ABD Çin görüşmesinin ne zaman gerçekleştirileceği merak ediliyor.

ABD Çin görüşmesi ne zaman? Trump'tan görüşmeyle ilgili yeni açıklama geldi

ABD ÇİN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

ABD Başkanı Donald Trump iki hafta içinde Güney Kore'de, Çin devlet Başkanı ile bir araya geleceğini belirtmişti. Ancak Trump son yaptığı açıklamada bu görüşmenin belki de gerçekleşmeyecebileceğini" ifade etti.

Çin ile ticaret anlaşmaları hakkında konuşma gerçekleştirecek olan Trump "Bence (Şi ile) çok başarılı bir toplantı olacak. Bunu bekleyen birçok insan var ama belki de bu gerçekleşmeyecek. Belki de gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullandı.

ABD Çin görüşmesi ne zaman? Trump'tan görüşmeyle ilgili yeni açıklama geldi

Yaşanan bu gelişme bir süredir ABD-Çin geriliminin azalanacağına yönelik beklentilere artan risk iştahını törpülerken, yatırımcıları ise olası bir anlaşmazlık imhtimaline karşı temkinli pozisyon almaya yöneltti.

