 Merve Yaz

ABD Başkanı Trump ve Macron'un tokalaşmasının perde arkası! 'Beni incittin'

Mısır'da düzenlenen tarihi Gazze zirvesinde çok konuşulan anlardan biri de ABD Başkanı Trump ve Fransız lider Macronun kameralar karşısında uzun süre tokalaşması oldu. Bu sırada adeta itişerek ilginç diyaloglar kuran iki liderin neler konuştuğunu İngiliz medyası, dudak okuma yöntemiyle çözümledi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2025
09:41
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
09:41

Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze için Barış Zirvesi’nde, dünya liderleri bir araya geldi. Zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump’ın, fotoğraf çekimi sırasında yaşadığı 26 saniyelik tokalaşma anı kameralara yansıdı.

Ancak bu tokalaşmanın basit bir güç gösterisinden ibaret olmadığı ortaya çıktı.

ABD Başkanı Trump ve Macron'un tokalaşmasının perde arkası! 'Beni incittin'

TOKALAŞMANIN PERDE ARKASI

İngiliz gazetesi The Mirror, dudak okuyucu uzman Nicola Hickling’in yaptığı analize yer vererek iki lider arasında geçen diyalogların gergin bir bilek güreşine dönüştüğünü yazdı.

İşte o tokalaşma esnasında ikilinin yaşadığı diyalog:

- Trump: "Seni görmek güzel, yani kabul ettin"

Macron'un kameraya sırtını dönerek bir şeyler söylemesi üzerine Trump: "Samimi misin?"

- Macron: "Elbette"

- Trump: "Tamam, öyleyse neden, bilmek istiyorum, beni incittin, ben zaten biliyorum; ben barış yapıyorum"

Macron, Trump'ın eline dokunup "Affedersin" diyerek elini çekmeye çalışıyor ama Trump, Macron'un elini daha da sıkıştırıyor.

ABD Başkanı Trump ve Macron'un tokalaşmasının perde arkası! 'Beni incittin'

- Macron: "Bunu kapalı kapılar ardında halledelim."

- Trump: "Ben sadece başkasına (zarar verene?) zarar veririm."

- Macron: "Anlıyorum, bunu göreceğiz, neler olacağını göreceksin."

- Trump: "Bunu yaptığını görmek isterim, yap bunu; birazdan görüşürüz."

#gerginlik
#Abd Başkanı Donald Trump
#Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
#Gazze Barış Zirvesi
#Tokalaşma
#Dudak Okuyucu
#Dünya
