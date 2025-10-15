Türkiye Gürcistan maçında golleri kim attı? Milli maç sonucu

Kategoriler
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızın gollerini atan oyuncular araştırıldı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti. Müsabakada Merih Demiral (2), Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'den goller kaydedildi.
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile oynadığı 8. maçta 6. galibiyetini elde etti. Milli takım, rakibine 1 kez kaybederken, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Dün akşam oynanan müsabakada 4-1'lik galibiyet elde ettik.