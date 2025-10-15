FSM köprüsündeki intihar girişimi! Müzakereci polis, genç kadını böyle ikna etti

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde gece saatlerinde bir kadın intihar girişiminde bulundu. Köprünün ortasında taksiden inen kadın, demir korkuluklara yöneldi. Müzakereci polis, atlamak isteyen kadınla uzun süre konuştu. Polisin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabalarının ardından kadın intihar etmekten vazgeçti. O anlar drone kamerasına saniye saniye yansıdı.