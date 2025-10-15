Hindistan'da yolcu otobüsü yandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yaklaşık 1,5 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'da otobüs faciası yaşandı. Yolcu otobüsünde çıkan yangında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

NDTV'nin haberine göre, Rajasthan eyaletinde Jaisalmer'den Jodhpur'a giden bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.

EN AZ 19 KİŞİ CAN VERDİ

57 yolcu taşıyan otobüsü kısa sürede alevler sardı. Yetkililer, ilk belirlemelere göre araçtaki 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ayrıca aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişinin de ağır şekilde yaralandığı öğrenildi.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ

Yetkililer yangının kısa devreden çıktığının tahmin edildiğini aktardı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.