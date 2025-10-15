Lastik tamirhanesinde yangın! Alevler geceyi aydınlattı

Kategoriler
Çorum’da akşam saatlerinde yangın paniği yaşandı. Aşağı Sanayi Sitesi Tarım Caddesi ile Çelik 3. Sokak kesişiminde bulunan bir lastik tamirhanesinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı ancak iş yerinde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.