'Aileni öldürdük' demişlerdi! 2 yıl İsrail zulmünü yaşayan Filistinli gazetecinin çifte mutluluğu

Geçtiğimiz gün esir takasıyla serbest kalan Filistinli tutuklu Şadi Ebu Sido, tutukluluğu sırasında ağır psikolojik işkenceye maruz kaldı. İsrailli sorgu memurları, tüm ailesinin öldürüldüğünü Sido'ya defalarca tekrar etti. Ancak o yılmadı, direndi. Serbest kalıp evine döndüğünde ise çifte mutluluk yaşadı. Ona söylenen tüm yalanlar, gerçeklerin karşısında yerle yeksan oldu. Çünkü evinde döndüğünde eşi, çocukları ve ailesi oradaydı. Şaşkınlık ve sevinç duygularını bir arada yaşayan gazeteci ve ailesinin buluşma anları izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. İşte o görüntüler...