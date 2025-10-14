Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

Hazine iki tahvil ihalesiyle 61,1 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesiyle 61 milyar 119,9 milyon lira borçlanmaya gitti. Tahvil devletin bütçe açığını kapatmak veya eski borçlarını döndürmek için yatırımcılardan aldığı ödeneğe deniyor.

, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,39 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 37,04, bileşik faiz yüzde 40,46 oldu. Nominal teklifin 49 milyar 225,6 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 26 milyar 58 milyon lira, net satış 25 milyar 969,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Hazine iki tahvil ihalesiyle 61,1 milyar lira borçlandı

Kamudan gelen 10 milyar 275 liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 21 milyar 280,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 9 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine iki tahvil ihalesiyle 61,1 milyar lira borçlandı

İkinci ihalede ise 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,03 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atıldı. İhalede basit faiz yüzde 29,67, bileşik faiz yüzde 31,87 oldu. Nominal teklifin 16 milyar 652,6 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 10 milyar 760 milyon lira, net satış 11 milyar 125,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Hazine iki tahvil ihalesiyle 61,1 milyar lira borçlandı

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 8 milyar 501 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı. Böylece, Hazine gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 61 milyar 119,9 milyon lira borçlandı.

