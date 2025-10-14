Ne Barış Alper ne Okan Buruk! Bu kez Dursun Özbek 'devam' dedi

Galatasaray'da 2024 seçimlerinde rekor oy alarak başkan seçilen Dursun Özbek, yeniden aday olmaya hazırlanıyor. Oldukça başarılı bir başkanlık dönemi geçiren Dursun Özbek'in projeleri tamamlamak istediği iddia edildi.

3 YILDA 3 ŞAMPİYONLUK ALDI

Galatasaray'da ikinci başkanlık döneminde 3 yılda 3 şampiyonluk alan Dursun Özbek büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonlukların ardından bu sezon rekor bonservis ile Osimhen transferini de tamamlayayan Dursun Özbek, klüp içerisidne başlattığı projeleri de tamamlamak istiyor.

GALATASARAY'IN MALİ SORUNLARINI ÇÖZMEYİ HEDEFLİYOR

Sporx'te yer alan habere göre Dursun Özbek, Galatasaray'da başlattığı projelerin son aşamasına geldi. Projeler tamamlandığında Galatasaray büyük bir mali gelir elde edecek. Haberde Dursun Özbek'in yakın çevresine "Başladığım işleri bitirmeden bırakmak istemem. Galatasaray'ı borçsuz ve kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmak istiyorum" dediği belirtildi.

2026'DA YÖNETİM KADROSU AYNI KALACAK

Galatasaray'da 2026 başkanlık seçimlerine aday olmaya hazırlanan Dursun Özbek'in yönetim kadrosunun ise büyük bir bölümünü korumayı planladığı belirtildi. Dursun Özbek'in, projelere hakim olan ve tecrübeli isimlerle yola devam etmek istediği iddia ediliyor.