19°
 Hüseyin Bahcivan

Ne Barış Alper ne Okan Buruk! Bu kez Dursun Özbek 'devam' dedi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in görev süresi 2026 yılında sona erecek. İddialara göre Dursun Özbek 2026'daki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma kararı aldı. Dursun Özbek projeleri tamamlamak için tekrardan aday olacak.

Ne Barış Alper ne Okan Buruk! Bu kez Dursun Özbek 'devam' dedi
14.10.2025
14.10.2025
14.10.2025

'da 2024 seçimlerinde rekor oy alarak başkan seçilen , yeniden aday olmaya hazırlanıyor. Oldukça başarılı bir dönemi geçiren Dursun Özbek'in projeleri tamamlamak istediği iddia edildi.

Ne Barış Alper ne Okan Buruk! Bu kez Dursun Özbek 'devam' dedi

3 YILDA 3 ŞAMPİYONLUK ALDI

Galatasaray'da ikinci başkanlık döneminde 3 yılda 3 alan Dursun Özbek büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonlukların ardından bu sezon rekor bonservis ile Osimhen transferini de tamamlayayan Dursun Özbek, klüp içerisidne başlattığı projeleri de tamamlamak istiyor.

Ne Barış Alper ne Okan Buruk! Bu kez Dursun Özbek 'devam' dedi

GALATASARAY'IN MALİ SORUNLARINI ÇÖZMEYİ HEDEFLİYOR

Sporx'te yer alan habere göre Dursun Özbek, Galatasaray'da başlattığı projelerin son aşamasına geldi. Projeler tamamlandığında Galatasaray büyük bir mali gelir elde edecek. Haberde Dursun Özbek'in yakın çevresine "Başladığım işleri bitirmeden bırakmak istemem. Galatasaray'ı borçsuz ve kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmak istiyorum" dediği belirtildi.

Ne Barış Alper ne Okan Buruk! Bu kez Dursun Özbek 'devam' dedi

2026'DA YÖNETİM KADROSU AYNI KALACAK

Galatasaray'da 2026 başkanlık seçimlerine aday olmaya hazırlanan Dursun Özbek'in yönetim kadrosunun ise büyük bir bölümünü korumayı planladığı belirtildi. Dursun Özbek'in, projelere hakim olan ve tecrübeli isimlerle yola devam etmek istediği iddia ediliyor.

