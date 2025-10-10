Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Dursun Özbek Barış Alper Yılmaz ve Icardi için son noktayı koydu! 'Bu son senesi...'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı için düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek, son günlerde Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin sözleşme süreçleri hakkındaki soruya yanıt verdi ve Kerem Aktürkoğlu transferine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dursun Özbek Barış Alper Yılmaz ve Icardi için son noktayı koydu! 'Bu son senesi...'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 11:43

Başkanı , kadın basketbol takımının imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek Barış Alper Yılmaz ve Icardi için son noktayı koydu! 'Bu son senesi...'

Özbek'in açıklamalarından satır başları ise şöyle;

"İlişkilerimiz çerçevesinde yönümüz dünyadaki tüm destinasyonlara açık, hem Avrupa hem Asya... Avrupa ile ilişkilerimiz çok daha gelişmiş vaziyette. Asya tarafıyla ilişkilerimizin gelişmesi lazım. Kastım şu; birçok konu gündeme gelebilir, oyuncu transferi, sponsorluklar... Son derece gelişmiş çalışmalarımız var, ciddi görüşmelerimiz var. Bu ilişkilerimizi daha üst seviyeye taşıma azmindeyiz. Yakın zamanda netice aldıkça bilgi vereceğiz."

Dursun Özbek Barış Alper Yılmaz ve Icardi için son noktayı koydu! 'Bu son senesi...'

BARIŞ ALPER VE ICARDI AÇIKLAMASI

"'ın sözleşmesini yeni tadil ettik. Çok önemli ve değer verdiğimiz bir oyuncu. Yeni sözleşmesiyle devam ediyor. Icardi'nin bu sene son senesi, bize çok büyük değerler katmış, önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda çok büyük katkısı oldu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme yapılması, yapılmaması bugünün konusu değil. Sezon ortasına doğru kulübün vereceği karardır."

Dursun Özbek Barış Alper Yılmaz ve Icardi için son noktayı koydu! 'Bu son senesi...'

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNE DEĞİNDİ

''yla ilgili, Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama olayı fazla tartışma yaratmasına gerek kalmadan aleniyet yaratmıştı. Nasıl bir sözleşme yapıldığını kendileri açıkladı zaten. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tek tip sözleşme ile ilgili ne kadar hassas olduğunu söyledi kendisi. Bu konuyla ilgili de açıklamalarda bulundu."

"Konu sadece Türkiye sınırları içerisinde tartışılan bir konu değil. Bu tip uygulamaların FIFA-UEFA bazında yaptırımları oluyor. Daha önceden benzer olaylardan yaptırımlar uygulandı. Bu nedenle değerli federasyon başkanımızın yaptığı açıklamaları ele alırsak konunun değerlendireleceğini düşünüyorum. Bir çalışma başlattıklarını da söylemişti. Konu Türk futbolunun en üst seviyede ilgilendiriyor. Çetin bir rekabet içindeyiz. Bu nedenle federasyonumuzun konuyla ilgileneceğini düşünüyorum. Konunun 1-2 kulüp bazına indirgenmesine karşıyım. Konunun Türk futbolu perspektifinden değerlendirilmesi gerekiyor"

Dursun Özbek Barış Alper Yılmaz ve Icardi için son noktayı koydu! 'Bu son senesi...'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da sessiz kriz! Formasını kaptırdı, gözden düştü
ETİKETLER
#galatasaray
#dursun özbek
#transfer
#kerem aktürkoğlu
#barış alper yılmaz
#sponsorluk
#Icardi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.