Dursun Özbek Barış Alper Yılmaz ve Icardi için son noktayı koydu! 'Bu son senesi...'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadın basketbol takımının sponsorluk imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özbek'in açıklamalarından satır başları ise şöyle;

"İlişkilerimiz çerçevesinde yönümüz dünyadaki tüm destinasyonlara açık, hem Avrupa hem Asya... Avrupa ile ilişkilerimiz çok daha gelişmiş vaziyette. Asya tarafıyla ilişkilerimizin gelişmesi lazım. Kastım şu; birçok konu gündeme gelebilir, oyuncu transferi, sponsorluklar... Son derece gelişmiş çalışmalarımız var, ciddi görüşmelerimiz var. Bu ilişkilerimizi daha üst seviyeye taşıma azmindeyiz. Yakın zamanda netice aldıkça bilgi vereceğiz."

BARIŞ ALPER VE ICARDI AÇIKLAMASI

"Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeni tadil ettik. Çok önemli ve değer verdiğimiz bir oyuncu. Yeni sözleşmesiyle devam ediyor. Icardi'nin bu sene son senesi, bize çok büyük değerler katmış, önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda çok büyük katkısı oldu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme yapılması, yapılmaması bugünün konusu değil. Sezon ortasına doğru kulübün vereceği karardır."

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNE DEĞİNDİ

'Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili, Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama olayı fazla tartışma yaratmasına gerek kalmadan aleniyet yaratmıştı. Nasıl bir sözleşme yapıldığını kendileri açıkladı zaten. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tek tip sözleşme ile ilgili ne kadar hassas olduğunu söyledi kendisi. Bu konuyla ilgili de açıklamalarda bulundu."

"Konu sadece Türkiye sınırları içerisinde tartışılan bir konu değil. Bu tip uygulamaların FIFA-UEFA bazında yaptırımları oluyor. Daha önceden benzer olaylardan yaptırımlar uygulandı. Bu nedenle değerli federasyon başkanımızın yaptığı açıklamaları ele alırsak konunun değerlendireleceğini düşünüyorum. Bir çalışma başlattıklarını da söylemişti. Konu Türk futbolunun en üst seviyede ilgilendiriyor. Çetin bir rekabet içindeyiz. Bu nedenle federasyonumuzun konuyla ilgileneceğini düşünüyorum. Konunun 1-2 kulüp bazına indirgenmesine karşıyım. Konunun Türk futbolu perspektifinden değerlendirilmesi gerekiyor"