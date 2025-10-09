Menü Kapat
17°
Galatasaray'da sessiz kriz! Formasını kaptırdı, gözden düştü

Galatasaray'da devre arasında büyük bir ayrılık geliyor. Sarı-kırmızılıların dev bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Gabriel Sara ile yollar ayrılmaya hazırlanıyor. Bu sezon formasını da kaptıran Brezilyalı yıldızla uygun teklif gelmesi durumunda yolların ayrılacağı öğrenildi.

Galatasaray'da sessiz kriz! Formasını kaptırdı, gözden düştü
Galatasaray'da ara transfer dönemine aylar kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şimdiden transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı yönetim, aynı zamanda takımdan ayrılacak olan oyuncular konusunda da hazırlıklara başladı.

Ortaya çıkan bilgilere göre sarı-kırmızılılar rekor bonservis bedeliyle Norwich'ten kadrosuna kattığı Gabriel Sara ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Galatasaray'da sessiz kriz! Formasını kaptırdı, gözden düştü

BU SEZON İSTENİLEN PERFORMANSI VEREMEDİ

Galatasaray geçtiğimiz sezon 18 milyon bonservis bedeliyle Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmıştı. İlk sezon oldukça başarılı performans gösteren Gabriel Sara, sarı-kırmızılı forma ile 45 maçta 3 bin 478 dakika süre alarak 2 gol, 10 asistlik katkı sağladı.

Ancak bu sezon beklentilerin altında kalan 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız, formasını İlkay Gündoğan'a kaptırdı.

Galatasaray'da sessiz kriz! Formasını kaptırdı, gözden düştü

SEZON BAŞINDA TEKLİFLER GELMİŞTİ

Sezon başında İngiliz basınında, Manchester City ve Aston Villa'nın Gabriel Sara ile ilgilendiğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Ancak transfer gerçekleşmemişti.

Devre arasında ise Gabriel Sara'ya teklif gelmesi durumunda, Galatasaray yönetiminin bunu değerlendirmeye alacağı belirtildi.

Galatasaray'da sessiz kriz! Formasını kaptırdı, gözden düştü

GABRİEL SARA BONSERVİS DEĞERİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ?

Gabriel Sara, Galatasaray formasıyla 55 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 2 kere fileleri havalandırırken, 11 asist yaptı. Transfermarkt'ın 18 Haziran 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre Gabriel Sara'nın 22 milyon Euro değeri bulunuyor.

