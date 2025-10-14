Menü Kapat
19°
Gündem
 Murat Makas

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında istenen ceza belli oldu

Çağlayan Adliyesi'nde görevli güvenlik amirine karşı 'görevi yaptırmamak için direnme' sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında istenen ceza belli oldu.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
16:01
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
17:13

Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, 'nde görevli güvenlik amirine karşı '' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan "şüpheli" İstanbul Adliyesi Güvenlik Müdürü Adnan A. "mağdur" olarak yer aldı. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, soruşturmaya konu olayın 26 Mayıs'ta yaşandığı, adliyenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ses kaydı olmadığı, olay başlamadan önce şüpheli Aslan'ın beraberindeki 4 kişiyle yürüyen merdivenin karşısında durduğu ifade edildi.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında istenen ceza belli oldu

SUÇ TESPİTİ

Raporda, olayın devamında şüphelinin kısıtlı alana doğru yürümeye başladığı, buranın önüne geldiğinde, görevlilerin Aslan'ın önünü kapatarak geçmesine izin vermediği ve tarafların 3 dakika konuştukları kaydedildi.

Görüntüdeki mavi takım elbiseli bir kişinin kısıtlı koridor yönüne seslendiği, eliyle burayı işaret ettiği, çevrede bekleyenlerin de bunun üzerine kısıtlı alana geldikleri raporda belirtildi.

Raporda, görevli mağdurun bu sırada telefonla konuşarak kısıtlı alandan dışarı çıktığı, Aslan'ın da kalabalığın arkasından kısıtlı alana doğru yürümeye başladığı, bu sırada mağdur Adnan A.'nın telefonda konuşmaya devam ederken, şüpheliye eliyle dur işareti yaptığı anlatıldı.

ÇARPICI RAPOR

Aynı anda mağdurun şüphelinin koluna girerek sağ taraftaki kısıtlı alana doğru çevirdiği ardından telefonu kapattığı, şüphelinin ise el işaretleri yaparak bir şeyler söylediği raporda yer aldı.

Raporda, ikinci güvenlik görevlisinin bu esnada mağdur ve şüphelinin yanlarına geldiği, her iki görevlinin de şüpheliyi sağ taraftaki kısıtlı alana yönlendirdikleri, devamında mağdurun kısıtlı alana yalnızca Aslan'ı alabileceğine ilişkin aralarında konuşma geçtiğini ifade ettiği belirtildi.

İddianamede, olay tarihinde görev yapan güvenlik amirleri ve görevlilerinin ifadelerinde, şüphelinin kısıtlı alana girmek için ısrar ederek tutanakta belirtilen bazı sözleri kullandığı, kendilerine fiziki müdahalesinin olmadığını beyan ettikleri aktarıldı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında istenen ceza belli oldu

Şüpheli Aslan'ın kamu görevlisi sıfatıyla görevini yerine getirmeye çalışan mağdurun görevini yapmasını engellemek kastıyla tehditte bulunarak üzerine atılı "görevi yaptırmamak için direnme" suçunu işlediği ifade edilen iddianamede, şüphelinin 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

''YAKARIM ORTALIĞI''

Aslan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmanın 4. dalga operasyonunda 25 kişinin tutuklanması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmiş, yaşanan tartışmanın ardından "Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı!" diyerek bağırmıştı.

Nuri Aslan kimdir? İmamoğlu’nun yerine İBB Başkanvekilliğine getirildi
ETİKETLER
#ibb
#tehdit
#çağlayan adliyesi
#Yolsuzluk Soruşturması
#Görevi Yaptırmamak İçin Direnme
#Nuri Aslan
#Gündem
