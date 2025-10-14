Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Kobra Murat'ı affetmedi! "Kaza değil" sözlerine suç duyurusu

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü, geçtiğimiz haftalarda Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Olay sırasında evde kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'ın bulunduğu öne sürülmüştü. Sanatçının beklenmedik ölümü kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, tartışmaların büyümesi üzerine dosya Cinayet Büro Amirliği'ne devredilmiş, ancak ölümün nedeni hâlâ netlik kazanmamıştı.

KOBRA MURAT "KAZA DEĞİL" DEDİ, GÜLLÜ'NÜN OĞLU AFFETMEDİ

Adli Tıp raporunda, Güllü'nün otopsi sırasında alınan örneklerinde başka birine ait DNA'ya rastlanmadı. Güllü'nün tırnakları arasında başka birine ait DNA'ya rastlanmamasının nedenini paylaşan Kobra Murat, "Cinayetin nasıl olduğunu bulmuş gibi hissediyorum" dedi. "Güllü, o saatte hep TikTok'ta canlı yayın yaparmış. Lavaboya giriyor, elbisesini giriyor, saçını başını düzeltiyor, lavabodan çıkıyor. 'Hazır mıyız?' diyor. Sonra bakıyor ki cam açık, kızlar camdan aşağıda Eşref diye birisiyle konuşuyor. Eşref'e şak şak atıyorlar, 'Biz geliyoruz' diyorlar" dedi.

KOBRA MURAT'IN SÖZLERİ SONRASI GÜLLÜ'NÜN OĞLU MAHKEMEYE KOŞTU

Kobra Murat'ın bu iddiası sonrası Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter, sanatçının avukatı aracılığıyla 'Kobra Murat' olarak bilinen Murat Divandiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Kamuoyunda Kobra Murat olarak bilinen sanatçı Murat Divandiler hakkında yakın tarihte vefat eden ve kamuoyunda Güllü olarak tanınan sanatçı merhume Gül Tut’un mirasçısı olan oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter adına avukatı olarak vekaleten kişinin hatırasına hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na 14.10.2025 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuş olup kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

GÜLLÜ'NÜN ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Rapora göre Gül Tut’un vücudunun çeşitli bölgelerinde yüksekten düşmeye bağlı çok sayıda travmatik emareye rastlandı. Cinsel muayenede ise akut (yeni) travmatik bir ize rastlanmadığı belirtildi.

Çınarcık'taki evinin 5, katındaki penceresinden aşağıya düşen Güllü'nün yapılan otopsisinde beyninde kanama, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edildi. Ayrıca toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alındı.