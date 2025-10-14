Ateşkese rağmen İsrail, Gazze'de mermi yağdırdı! Ölüler var

İşgalci İsrail askerleri, kuzeyde yer alan Gazze şehrine bağlı Şucaiyye Mahallesi'nde evlerine dönmeye çalışan sivillere ateş açtı.

Katliamcı İsrail ordusunun yürürlüğe giren ateşkes mutabakatına rağmen Gazze şehrinin Şucaiyye Mahallesi'nde evlerini görmeye giden Filistinlilere insansız hava araçlarından (İHA) ateş açtığı ve saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, İsrail'in daha önceki saldırılarında yaralanan Filistinli 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla Şucaiyye Mahallesi'ndeki saldırıyı doğruladı. Açıklamada, bir grup Filistinlinin "Sarı Hat" olarak adlandırılan çekilme hattını geçerek İsrail askerlerine yaklaştığı ileri sürüldü.

İsrail askerlerinin "Filistinlilerin bölgeye ilerlememesi için girişimlerde bulunduğu ancak grubun bu uyarıları dikkate almadığı" iddia edildi.

Bunun üzerine İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açtığı kaydedildi.

GAZZE'DE ATEŞKES PLANI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.