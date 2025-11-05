Natürel sızma zeytinyağı diye piyasaya sürdüler: 2 bin litrelik hile! Bakanlık el koydu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sofralarda yemeklerde ve özellikle salatalarda kullanılan zeytinyağında yapılan hile vatandaşın sağlığıyla oynamaya çalışanları bir kez daha gündeme taşıdı. Mevzuata aykırı hile olayını bir araçta arama yapan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri belirledi. Piyasaya "natürel sızma zeytinyağı" diye sürülen 2 bin litre yağ hileli çıktı.
İşte hileli zeytinyağı operasyonunun tüm detayları...
Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şeyhcui Mahallesi'nde tüm gıda kontrol görevlilerinin katılımıyla yapılan genel denetim sırasında bir araçta menşei belli olmayan, etiketsiz olarak satışa sunulan ve 'natürel sızma zeytinyağı' olarak piyasaya sürülen ürünlerden numune alındı.
Araçta bulunan 2 bin 54 litre ürüne el konularak il müdürlüğümüz deposuna getirilmiştir. Alınan numunelerin yaptırılan analizleri sonucunda farklı bitkisel/tohum yağlarının karıştırılarak zeytinyağı görünümü verildiği mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir."
Açıklamada, "İlimizde tüketicilerin güvenli gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla resmi kontrollerimiz rutin olarak devam etmekte olup tüketicilerinde etiketsiz ve uygun olmayan şartlarda satışa sunulan gıdaları satın almamaları ve bu tür uygunsuzluklarla karşılaştıklarında; 'Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak bildirimde bulunmaları beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.