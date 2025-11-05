Natürel sızma zeytinyağı diye piyasaya sürdüler: 2 bin litrelik hile! Bakanlık el koydu

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şeyhcui Mahallesi'nde tüm gıda kontrol görevlilerinin katılımıyla yapılan genel denetim sırasında bir araçta menşei belli olmayan, etiketsiz olarak satışa sunulan ve 'natürel sızma zeytinyağı' olarak piyasaya sürülen ürünlerden numune alındı.