TGRT Haber
Otomobil
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Geleceğin Peugeot 208'i böyle olacak: Polygon tasarımını temel alıyor

Peugeot yeni "Polygon" konseptini tanıttı. Hem yeni nesil 208 modelini hem de diğer araçlarındaki tasarım dilinin tamamen değişeceğinin sinyalini verdi.

Murat Makas
05.11.2025
05.11.2025
Fransız otomobil devi Peugeot, çok satan 208 modelinin gelecek neslinin yanı sıra tüm araçlarının tasarım dilinin yeniden şekilleneceğinin güçlü bir kanıtı niteliğindeki yeni "Polygon" konseptini gösterdi.

Carscoops'un haberine göre, mevcut modelleriyle zaten dikkat çekici bir tasarıma sahip olan , önümüzdeki dönemde araçlarında daha fütüristik bir temayı benimseyecek.

Bununla birlikte, konsept modelin üçgen şeklindeki B sütununda ve hap şeklindeki logolarında klasik 205 modelinin bazı izlerini görmek mümkün. Ancak nostaljik dokunuşlar burada sona eriyor.

Geleceğin Peugeot 208'i böyle olacak: Polygon tasarımını temel alıyor

GELECEĞİN PEUGEOT 208 KONSEPTİ

Polygon'un uzun ve neredeyse yatay ön camı, küçük bir otomobilden ziyade orta motorlu egzotik bir araçta görmeyi bekleyeceğiniz türden. Izgarasız ön kısım, aracın elektrikli olduğunu işaret ediyor ve bu tasarımın büyük ölçüde üretim modeline de taşınması öngörülüyor.

Geleceğin Peugeot 208'i böyle olacak: Polygon tasarımını temel alıyor

'STEER-BY-WİRE' TEKNOLOJİSİ ODAK NOKTASI

Üretime kesinlikle geçeceği düşünülen bir diğer özellik ise steer-by-wire sistemi. Peugeot, kablolu direksiyon sisteminin gelecekteki araçlarının ve Polygon konseptinin "sürüş keyfinin merkezinde" yer aldığını ifade ediyor.

Geleceğin Peugeot 208'i böyle olacak: Polygon tasarımını temel alıyor

Lexus'un RZ modelinde benzer bir versiyonunu kullandığı ileri teknoloji direksiyon sistemi, uygun şekilde fütüristik yeni bir direksiyon simidine sahip. Teaser görselinde tam olarak görülemeyen Hypersquare direksiyon yapısı, ilk olarak 2023'te tanıtılan önceki bir Peugeot konseptinde karşımıza çıkmıştı.

Geleceğin Peugeot 208'i böyle olacak: Polygon tasarımını temel alıyor

Stellantis'in kuzeni olan ve ağustos ayında 789 hp GSE Vision Gran Turismo konseptiyle ön tanıtımı yapılan Vauxhall/Opel Corsa gibi, üretim aşamasındaki 208'in de 2026'nın sonlarında tanıtıldığında yeni STLA Small platformunu kullanması bekleniyor.

Geleceğin Peugeot 208'i böyle olacak: Polygon tasarımını temel alıyor

Tüm teknik özelliklere ulaşmak için önümüzdeki hafta yapılacak tam Polygon tanıtımını beklemek gerekiyor. Fakat konseptte, mevcut e-208'deki 52 kWh batarya paketine kıyasla büyük bir yükseltmeyi temsil edecek olan, GSE'de vadedilen 82 kWh'lik bataryanın yer alması bekleniyor.

