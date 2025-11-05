Elon Musk ne yapsa olmadı! Tesla’da büyük kriz sürüyor

Kategoriler
Elektrikli araç devi Tesla’nın Avrupa’daki satışları ekim ayında adeta dibe vurdu. Şirket, bazı ülkelerde yüzde 90’a varan düşüş yaşarken toplam tescil sayısı 4.170’e kadar geriledi.
Tesla’nın Avrupa’daki kan kaybı ekim ayında da hız kesmedi. Kıtadaki son tescil verileri, markanın satışlarının dramatik biçimde düştüğünü gösteriyor. Ekim 2025’te Tesla, Avrupa’nın dokuz büyük pazarında bir önceki yıla göre yüzde 36,3 oranında geriledi. Geçen yıl aynı dönemde bu pazarlarda 6.549 araç satılmışken, bu yıl sayı 4.170’e indi.
Veri paylaşan ülkeler arasında Norveç, Fransa, İsveç, Hollanda, İspanya, İtalya, Portekiz, Avusturya ve Finlandiya bulunuyor. İlginçtir, Fransa hariç tüm pazarlarda sert düşüşler yaşandı.
FRANSA HARİÇ HER YERDE ÇAKILDI
Fransa’da tablo biraz farklı. Hükümetin düşük ve orta gelirli vatandaşlara sunduğu yeni elektrikli araç teşvik programı Tesla’ya can suyu oldu. Şirket bu sayede satışlarını yüzde 83,7 artırarak 1.784 adede çıkardı.
Ancak geri kalan ülkelerde işler pek iyi gitmiyor. İsveç’te satışlar yüzde 88,7, Finlandiya’da yüzde 67,6, Avusturya’da yüzde 64,5, Portekiz’de yüzde 58,7, Norveç’te yüzde 50,2, İtalya’da yüzde 47,1 ve Hollanda’da yüzde 47,9 oranında düştü. İspanya’da düşüş yüzde 30,6 olurken, Danimarka’da tablo daha da vahim: yüzde 86’lık bir gerileme.
ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARI BÜYÜRKEN TESLA KÜÇÜLÜYOR
Asıl dikkat çeken nokta şu: Avrupa genelinde elektrikli araç satışları aynı dönemde yüzde 119 artış gösterdi. Yani sektör büyürken Tesla küçülüyor. Uzmanlara göre bu, düşüşün genel bir pazar zayıflığından değil, markaya özgü sorunlardan kaynaklandığını açıkça ortaya koyuyor.
Çinli üreticilerin agresif fiyat politikaları ve yeni model atağı Tesla’nın pazar payını hızla daraltmış durumda. Buna bir de Elon Musk’ın son dönemdeki siyasi çıkışları eklenince tablo daha da kararıyor. Musk’ın açıklamaları özellikle liberal seçmen kitlesinde tepki topladı ve birçok potansiyel alıcının markadan uzaklaşmasına yol açtı.
YILIN GENELİNE YAYILAN DÜŞÜŞ
Tesla’nın Avrupa’daki zayıf performansı yalnızca ekimle sınırlı değil. 2025’in ilk on ayında şirketin toplam araç tescil sayısı geçen yıla göre yüzde 30’dan fazla azaldı. 255.000 olan toplam sayı bu yıl 177.000 adede geriledi.
