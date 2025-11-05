Elon Musk ne yapsa olmadı! Tesla’da büyük kriz sürüyor

Çinli üreticilerin agresif fiyat politikaları ve yeni model atağı Tesla’nın pazar payını hızla daraltmış durumda. Buna bir de Elon Musk’ın son dönemdeki siyasi çıkışları eklenince tablo daha da kararıyor. Musk’ın açıklamaları özellikle liberal seçmen kitlesinde tepki topladı ve birçok potansiyel alıcının markadan uzaklaşmasına yol açtı.