İş modelleri altüst olabilir! Bot trafiğinde kriz yaşanıyor

İŞ MODELLERİ ALTÜST OLABİLİR

Akamai’ye göre bu patlama, internet işletmelerinin gelir modellerini temelden sarsıyor. AI botlar, hiçbir karşılık sunmadan veri toplayarak hem analitik sonuçları çarpıtıyor hem de reklam gelirlerinde ciddi düşüşlere neden oluyor. Raporda ayrıca, yapay zekâ destekli araçların karmaşık siber saldırılar düzenlemeyi kolaylaştırdığına dikkat çekiliyor. Artık hem deneyimli siber suçlular hem de acemiler; taklit kampanyaları, kimlik avı, sahte belgeler ve sosyal mühendislik saldırıları gibi yöntemlere çok daha rahat erişebiliyor.