İş modelleri altüst olabilir! Bot trafiğinde kriz yaşanıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Akamai Technologies’in raporuna göre yapay zekâ destekli bot trafiği son bir yılda üç katına çıktı. Uzmanlara göre bu artış, web tabanlı iş modellerini ciddi biçimde tehdit ediyor.
Siber güvenlik devi Akamai Technologies, yayımladığı yeni “State of the Internet” raporunda, yapay zekâ destekli bot trafiğinin son bir yılda tam %300 arttığını açıkladı. Şirketin küresel platformundaki toplam bot trafiğinin artık %1’lik kısmını bu gelişmiş botlar oluşturuyor. Raporda yer alan verilere göre kötü niyetli yapay zekâ botları, içerik kopyalama ve karmaşık saldırı yöntemleriyle dijital dünyanın dengelerini zorluyor. Bu durum, özellikle web tabanlı iş modelleri için ciddi bir tehdit anlamına geliyor.
YAYINCILIK SEKTÖRÜ BAŞI ÇEKİYOR
Bot saldırılarından en çok yayıncılık sektörü etkilenmiş durumda. Bu alandaki yapay zekâ bot etkinliği, diğer sektörlerin tam 7 katına çıkmış durumda ve toplam AI bot tetiklemelerinin %63’ünü oluşturuyor. Uzmanlar, bu tabloyu “fikri mülkiyetin korunması için süren, giderek büyüyen bir mücadele” olarak tanımlıyor. İçerik üreticileri ve dijital medya kuruluşları, adeta görünmez bir savaşın tam ortasında.
E-TİCARETTE 25 MİLYAR BOT TALEBİ
E-ticaret sektörü de bu trafiğin ağırlığını fazlasıyla hissediyor. Akamai’nin verilerine göre yalnızca iki aylık bir dönemde 25 milyardan fazla bot talebi kaydedildi. Bu da çevrim içi mağazalara yönelik otomatik saldırıların boyutunun ne kadar büyüdüğünü gözler önüne seriyor. Sağlık sektörü ise farklı bir riskle karşı karşıya. Buradaki yapay zekâ bot etkinliklerinin %90’ından fazlası “veri kazıma” (data scraping) faaliyetlerinden oluşuyor. Özellikle medikal verileri hedefleyen arama motorları ve eğitim amaçlı AI botlarının bu artışta payı büyük.
İŞ MODELLERİ ALTÜST OLABİLİR
Akamai’ye göre bu patlama, internet işletmelerinin gelir modellerini temelden sarsıyor. AI botlar, hiçbir karşılık sunmadan veri toplayarak hem analitik sonuçları çarpıtıyor hem de reklam gelirlerinde ciddi düşüşlere neden oluyor. Raporda ayrıca, yapay zekâ destekli araçların karmaşık siber saldırılar düzenlemeyi kolaylaştırdığına dikkat çekiliyor. Artık hem deneyimli siber suçlular hem de acemiler; taklit kampanyaları, kimlik avı, sahte belgeler ve sosyal mühendislik saldırıları gibi yöntemlere çok daha rahat erişebiliyor.
İNTERNETTE ARTIK ÇOĞUNLUK BOTLAR
Bu hızlı artış, küresel siber güvenlikteki genel eğilimle de örtüşüyor. Kuruluşların üçte ikisi, 2025 yılında siber güvenlik üzerindeki en büyük etkinin yapay zekâ ve makine öğreniminden geleceğini düşünüyor. Akamai’nin bulguları, otomatik trafiğin insan kaynaklı trafiği geçtiğini gösteren diğer araştırmalarla da aynı çizgide. Artık internet trafiğinin yarısından fazlası botlardan oluşuyor.