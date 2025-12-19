Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 memur alımı başvuruları 2025! Memur alımı başvuru şartları, kadro dağılımı duyuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 memur alımı başvuruları 18 Aralık 2025 Perşembe günü başladı. Merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 500 memur alımı gerçekleştirilecek. Başvurular 2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre yapılacak. Başvurular için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzun yayımlanmasının ardından vatandaşlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 memur alımı başvuru şartları, kadro dağılımları merak edilmeye başlandı. Bakanlık sosyal medya hesabından 500 sözleşmeli personel alımı başvuru detaylarını paylaştı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 500 MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR 2025?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan paylaşıma göre merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere mühendis, avukat, mimar, şehir plancısı, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik personeli, teknik hizmet personeli, tekniker ve biolog alımı gerçekleştirilecek. Başvurular 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında ÖSYM aracılığıyla yapılacak. Adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecek.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 500 MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 memur alımı başvuruları kapsamında 292 mühendis, 11 avukat, 55 mimar, 29 şehir plancısı, 75 büro personeli, 16 destek personeli, 10 koruma ve güvenlik personeli 4 teknik hizmet personeli, 4 teknikler ve 4 biolog alımı yapılacak.

Alımların yapılacağı illerin detayları ise şöyle:

LİSANS MEZUNLARI İÇİN KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN TIKLAYIN

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN TIKLAYIN

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN TIKLAYIN

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 500 MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 memur alımı genel başvuruları ÖSYM tarafından açıklandı. Özel başvurular için adayların kadro dağılım ekranında yer alan pozisyona göre belirlenen nitelik kodlarını takip etmeleri gerekiyor. ÖSYM tarafından açıklanan genel başvuru şartları ise şöyle:

"a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla atanabilmektedir. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

ç) Kılavuzda yer alan “Memur” kadrolarını ve ”Sözleşmeli Personel” pozisyonlarını tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kılavuzda yer alan Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait “KİT Sözleşmeli Personel” pozisyonlarını tercih edecek

adaylar için;

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan öadayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

e) Kılavuzda yer alan “Memur” kadrolarını ve ”Sözleşmeli Personel” pozisyonlarını tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Kılavuzda yer alan Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait “KİT Sözleşmeli Personel” pozisyonlarını tercih edecek adaylar için;

Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

f) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak"