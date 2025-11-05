Hindistan'da dehşete düşüren kaza! Perona yaklaşan tren yolcuları biçti

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Mirzapur bölgesindeki bir tren istasyonunda sabah yerel saatle 09.15 sıralarında Gomo-Prayagraj Ekspresi'nden inen yolcular dehşeti yaşadı.

Raylardan diğer perona geçmeye çalışan yolcular, üç numaralı perodan geçerken Kalka Posta treninin altında kaldı. Feci kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

CESETLER PARÇALANDI

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, ölenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi. Görgü tanıkları, çarpmanın etkisiyle cesetlerin parçalandığını ve korkunç bir manzarayla karşılaştıklarını ifade etti.

Başbakan Yogi Adityanath, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Üst düzey yetkililere olay yerine ulaşmaları ve yardım ve kurtarma operasyonlarının hızla yürütülmesini sağlamaları talimatını veren Başbakan ayrıca, yaralıların derhal tıbbi tedavi görmelerini emretti.

SON İKİ GÜNDE İKİ KAZA

Hindistan'da son iki gündeki iki ayrı tren kazasında ölenlerin sayısı 17'ye ulaştı.

Çatisgarh eyaletinin Bilaspur bölgesi yakınlarında yolcu treninin yük treniyle çarpıştığı dünkü kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

20 kişinin yaralandığı kazada arama kurtarma faaliyetleri sabah saatlerinde sonlanırken, kazanın yaşandığı alanda tren seferlerine yeniden başlandı.