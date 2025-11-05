Bursa Belediyesi itfaiye eri alımı başvuru şartları ve KPSS puan şartı! Başvuru tarihleri belli oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre itfaiye eri alımı yapılacak. Her kadro için farklı KPSS puan şartı bulunurken özel şartlar da bulunuyor.

BURSA BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Bursa Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alımı yapılacaktır." Buna göre başvurular 8 Aralık ile 10 Aralık aralığında alınacak.

BURSA BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Genel şartlar belli olurken her bir pozisyon için ayrı başvuru şartı bulunuyor. Detaylı şartlar için Bursa Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesini ziyaret etmelisiniz. Genel başvuru şartları şöyle:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BURSA İTFAİYE ALIMI KPSS PUAN TÜRÜ VE ŞARTI

İtfaiye Eri (72 kadro) – GİH sınıfı, 10. derece.

İtfaiyecilik ve yangın güvenliği, sivil savunma ve itfaiyecilik veya itfaiyecilik ve sivil savunma ön lisans mezunu olmak.

En az C sınıfı sürücü belgesi.

Kadın/Erkek. KPSS P93, en az 60 puan.

İtfaiye Eri (70 kadro) – GİH sınıfı, 10. derece.

Herhangi bir ön lisans programı mezunu olmak.

En az C sınıfı sürücü belgesi.

Kadın/Erkek. KPSS P93, en az 60 puan.

İtfaiye Eri (30 kadro) – GİH sınıfı, 10. derece.

Herhangi bir lisans programı mezunu olmak.

En az C sınıfı sürücü belgesi.

Kadın/Erkek. KPSS P3, en az 60 puan.

İtfaiye Eri (4 kadro) – GİH sınıfı, 10. derece.

Kimya mühendisliği lisans mezunu olmak.

En az B sınıfı sürücü belgesi.

Kadın/Erkek. KPSS P3, en az 60 puan.

İtfaiye Eri (7 kadro) – GİH sınıfı, 10. derece.

Elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya elektrik ve elektronik mühendisliği lisans mezunu olmak.

En az B sınıfı sürücü belgesi.

Kadın/Erkek. KPSS P3, en az 60 puan.

İtfaiye Eri (4 kadro) – GİH sınıfı, 10. derece.

Mimarlık lisans mezunu olmak.

En az B sınıfı sürücü belgesi.

Kadın/Erkek. KPSS P3, en az 60 puan.

İtfaiye Eri (4 kadro) – GİH sınıfı, 10. derece.

İnşaat mühendisliği lisans mezunu olmak.

En az B sınıfı sürücü belgesi.

Kadın/Erkek. KPSS P3, en az 60 puan.

İtfaiye Eri (4 kadro) – GİH sınıfı, 10. derece.

Makine mühendisliği lisans mezunu olmak.

En az B sınıfı sürücü belgesi.

Kadın/Erkek. KPSS P3, en az 60 puan.

İtfaiye Eri (5 kadro) – GİH sınıfı, 10. derece.

Elektrik, elektrik-elektronik, inşaat veya makine alanlarında ön lisans mezunu olmak.

En az B sınıfı sürücü belgesi.

Kadın/Erkek. KPSS P93, en az 60 puan.