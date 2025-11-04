AFAD 1250 personel alımı başvuruları başladı mı son gün ne zaman?

AFAD, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 1250 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor.

AFAD bünyesinde arama ve kurtarma teknikeri ile arama ve kurtarma teknisyeni olarak görev almak isteyenler, başvuru süreciyle ilgili ayrıntıları sorguluyor.

77 arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 arama ve kurtarma teknisyeni görevlendirilecek.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar müracaatlarını, 5 Kasım 2025 saat 10:00 – 11 Kasım 2025 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi aracılığıyla çevrim içi olarak gerçekleştirecek.

Kariyer Kapısı üzerinden başvuruda bulunmayan adayların talepleri değerlendirilmeyecek.

Adayların arama ve kurtarma teknikerliği için 2024 yılında yapılan sınavda KPSSP93 puan türünden en az 60 puan alması, teknisyenlik için ise KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alınması gerekecek.