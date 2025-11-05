BOTAŞ personel alımı başvuruları ne zaman? BOTAŞ personel alımı başvuru şartları

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından öslisans ve lisans mezunu uzman yardımcısı, teknisyen, mühendis, büro görevlisi alanlarında 223 işçi alımı gerçekleşeceği açıklandı.

Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından BOTAŞ personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler olduğu araştırılıyor.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre personel alımı başvuruları 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vatandaşlar Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan aracılığıyla başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

BOTAŞ personel alımı başvuurlarında ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranacak. Nihai listeye girerek isimleri açıklanan adaylar mülakata girecek. Mülakatta ise 70 puan altı alanların başarısız olarak sayılacağı belirtildi.

Başvuru şartlarıyla ilgili diğer detaylar ise 10 Kasım tarihinde yayımlanacak olan İŞKUR ilanıyla birlikte belli olacak.