Trende can pazarı: Mısır'daki korkunç kazada ölü ve yaralılar var

Mısır’ın Matruh bölgesinde bulunan El-Dabaa şehri yakınlarındaki El-Ferdiye ve Zaviye elAvvama köyleri arasında bir tren kazası meydana geldi. Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada 3 kişinin öldüğü ve 94 kişinin yaralandığı açıklandı.

Mısır Ulusal Demiryolları Kurumu’ndan yapılan açıklamada da, Kahire-Marsa Matruh seferini gerçekleştiren 7 vagonlu trenin raylardan çıktığı ve 2 vagonun devrildiği belirtildi.