Saçını boyatmak istedi sağlığından oldu: Kafasında çukur açmak zorunda kaldılar

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan Kyrie Martin, saçlarının rengini sarıya boyatmak için bir kuaföre gitti. Mezuniyet balosuna hazırlanan 18 yaşındaki genç kız adeta kabusu yaşadı.

SAÇINDAN DUMAN ÇIKIYORDU

Son 4 senedir koyu kahverengi saçlarını tamamen boyadığını ve hiçbir zaman kötü bir boyayla karşılaşmadığını söyleyen Martin, bu kez ise sağlığından oldu. Dailymail'de yer alan habere göre, sarı rengi elde etmek için folyo ile işlem yapıldı fakat folyo saçında bir saatten fazla kaldı. Martin ise bu esnada yoğun bir yanma hissi yaşadı.

Folyolar çıkarıldığında ise saçlarından duman çıktığını anlatan Martin, evde başında uzun ve kırmızı bir fark etti. Biraz daha incelediğinde ise kafa derisinin soyulduğunu ve saçlarının döküldüğünü anladı.

BİRİNCİ DERECE KİMYASAL YANIK

Acil olarak hastaneye başvuran Martin'e epidermis adı verilen cildin en dış tabakasında birinci derece kimyasal yanık teşhisi kondu. Doktorlar, portakal büyüklüğünde ölü deri çukuru açmak zorunda kaldı ve bunun sonucunda Martin’in saç çıkmayacak bir bölge oluştu.

Kafasındaki çukur olan bölgede saç çıkmadığını söyleyen Martin, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Son sınıfın ortasındaydım balo ve mezuniyetim vardı. Bu nedenle saçlarımın rengini değiştirmek istedim. Ama yaşadığım bu ölüm olayının sonucu çok fazla acı çektim. En güzel zamanın saç derisindeki yanık nedeniyle mahvoldu."

UZMANLARDAN UYARI

Öte yandan kimyasal yanığın, saç boyasında bulunan ve cildi tahriş eden hidrojen peroksit veya amonyak gibi maddelerden kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Uzmanlar, yanığın tedavisinde topikal kortikosteroidler ve gerekirse antibiyotiklerin kullanıldığını, saçların yeniden çıkabilmesi için saç köklerinin sağlam olması gerektiğini söyledi.