27°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

Korku filmi gibi: Ölü bebekleri evinde sakladı, aileler dehşete düştü

İngiltere'nin Leeds kentindeki skandal gün yüzüne çıktı. Cenaze hizmetleri sunan Amie Upton'ın, ölü bebekleri, evinde sakladığı anlaşıldı. Bu skandalın ardından Upton, hastanelerin morg ve doğum servislerinden men edildi.

Korku filmi gibi: Ölü bebekleri evinde sakladı, aileler dehşete düştü
İngiltere'nin Leeds şehrinde hizmetleri veren Amie Upton'ın, ölü bebekleri evinde sakladığı ortaya çıktı. 38 yaşındaki Upton'ın evinde ölü bebekleri uygunsuz şekilde tuttuğu skandalı, ailelerin şikayetleri üzerine fark edildi.

BBC'nin haberine göre, 2021 yılında oğlunu beyin hasarı nedeniyle kaybeden Zoe Ward, Upton ile iletişime geçti. Cenaze hizmeti alan Ward, ertesi gün oğlunu görmek istediğinde karşısına çıkan manzarayla neye uğradığını şaşırdı.

ÇİZGİ FİLM İZLER GİBİ YANINA KOYMUŞTU

Ward, oğlunun cansız bedenini bir bebek salıncağında çizgi film izler gibi yanına koyulmuş halde, başka bir ölü bebeği de koltukta bulduğunu anlattı:

“Ev kirliydi, köpek havlıyordu, kedi tırmalama tahtası vardı. ‘Burası doğru değil’ diye anneme çığlık atarak telefon açtım.”

Korku filmi gibi: Ölü bebekleri evinde sakladı, aileler dehşete düştü

''KORKU FİLMİ GİBİ''

Bir başka çift ise ölü olarak doğan kızlarının Upton'ın evinde bulunması nedeniyle dehşete düştüklerini anlattı. Bebeğin uygun sıcaklıkta muhafaza edilmediğini belirten anne, “Çok kötü kokuyordu, soğuk bir yatakta tutulmamıştı. Birine anlatsam, bir korku filmi sanırlardı” diye konuştu.

Tıbbi prosedüre göre, bebeklerin cansız bedenleri 4-7°C sıcaklık arasında, temiz ve klinik ortamlarda saklanmalı. Ancak BBC’nin bulgularına göre, Upton’ın bakımındaki bebekler her zaman soğuk yatakta muhafaza edilmiyordu.

Korku filmi gibi: Ölü bebekleri evinde sakladı, aileler dehşete düştü

SUÇLU BULUNMADI

Leeds Teaching Hospitals Trust, şikayetlerin ardından 2021’den beri Upton’ın morg ziyaretlerini gözetim altına aldıklarını, bu yıl baharda ise tamamen morg ve doğum servislerinden men ettiklerini açıkladı.

West Yorkshire Polisi ise yürütülen kapsamlı soruşturmada herhangi bir unsuruna rastlanmadığını duyurdu.

Hakkındaki iddiaları reddeden Amie Upton, sekiz yıl önce kurduğu Florrie’s Army için bugüne kadar yalnızca iki şikayet aldığını söyledi.

