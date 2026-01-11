Menü Kapat
ABD’de hanehalkı serveti tarihi zirvede

Ocak 11, 2026 15:22
1
ABD’de hanehalkı serveti tarihi zirvede

Fed verileri, ABD’de hanehalkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların net varlıklarının 2025’in üçüncü çeyreğinde 181,6 trilyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu.

2
ABD’de hanehalkı serveti tarihi zirvede

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025’in üçüncü çeyreğine ait “ABD’nin Finansal Hesapları” raporunu yayımladı. Rapor, ülkedeki hanehalkı servetinin güçlü seyrini sürdürdüğünü net biçimde gösteriyor.

3
ABD’de hanehalkı serveti tarihi zirvede

SERVETTE GÜÇLÜ ARTIŞ

Fed verilerine göre, ABD’de hanehalkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların net varlıkları yılın üçüncü çeyreğinde 181,6 trilyon dolara yükseldi. Bu rakam, hem önceki dönemlerin hem de tarihsel seviyelerin üzerine çıkarak yeni bir rekor anlamına geliyor.

4
ABD’de hanehalkı serveti tarihi zirvede

Söz konusu varlıklar, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 7,7 artış kaydetti. Hatırlanacağı üzere, hanehalkı varlıkları 2025’in ilk çeyreğinde 168,4 trilyon dolar, ikinci çeyreğinde ise 175,6 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı.

5
ABD’de hanehalkı serveti tarihi zirvede

HİSSE SENEDİ VE GAYRİMENKUL ETKİSİ

Üçüncü çeyrekte servetteki artışın arkasında özellikle finansal varlıklar öne çıktı. Hisse senedi varlıklarının değeri bu dönemde 5,5 trilyon dolar artarken, gayrimenkul varlıklarında da 0,3 trilyon dolarlık yükseliş kaydedildi. Açıkçası, piyasaların görece güçlü seyrinin hanehalkı bilançolarına doğrudan yansıdığı görülüyor.

6
ABD’de hanehalkı serveti tarihi zirvede

BORÇLAR DA YÜKSELİŞTE

Öte yandan hanehalkı borçları da artmaya devam ediyor. Fed’in verilerine göre, hanehalkı borcu geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,1 yükseldi. Bu dönemde tüketici kredileri yüzde 2,3 artarken, mortgage yani konut kredisi borçları yüzde 3,2 oranında büyüdü.

