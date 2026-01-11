ABD’de hanehalkı serveti tarihi zirvede

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fed verileri, ABD’de hanehalkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların net varlıklarının 2025’in üçüncü çeyreğinde 181,6 trilyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu.
ABD Merkez Bankası (Fed), 2025’in üçüncü çeyreğine ait “ABD’nin Finansal Hesapları” raporunu yayımladı. Rapor, ülkedeki hanehalkı servetinin güçlü seyrini sürdürdüğünü net biçimde gösteriyor.
Fed verilerine göre, ABD’de hanehalkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların net varlıkları yılın üçüncü çeyreğinde 181,6 trilyon dolara yükseldi. Bu rakam, hem önceki dönemlerin hem de tarihsel seviyelerin üzerine çıkarak yeni bir rekor anlamına geliyor.
Söz konusu varlıklar, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 7,7 artış kaydetti. Hatırlanacağı üzere, hanehalkı varlıkları 2025’in ilk çeyreğinde 168,4 trilyon dolar, ikinci çeyreğinde ise 175,6 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı.
Üçüncü çeyrekte servetteki artışın arkasında özellikle finansal varlıklar öne çıktı. Hisse senedi varlıklarının değeri bu dönemde 5,5 trilyon dolar artarken, gayrimenkul varlıklarında da 0,3 trilyon dolarlık yükseliş kaydedildi. Açıkçası, piyasaların görece güçlü seyrinin hanehalkı bilançolarına doğrudan yansıdığı görülüyor.
Öte yandan hanehalkı borçları da artmaya devam ediyor. Fed’in verilerine göre, hanehalkı borcu geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,1 yükseldi. Bu dönemde tüketici kredileri yüzde 2,3 artarken, mortgage yani konut kredisi borçları yüzde 3,2 oranında büyüdü.