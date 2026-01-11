ABD’de hanehalkı serveti tarihi zirvede

SERVETTE GÜÇLÜ ARTIŞ

Fed verilerine göre, ABD’de hanehalkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların net varlıkları yılın üçüncü çeyreğinde 181,6 trilyon dolara yükseldi. Bu rakam, hem önceki dönemlerin hem de tarihsel seviyelerin üzerine çıkarak yeni bir rekor anlamına geliyor.