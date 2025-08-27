Menü Kapat
Migren ağrıları ölümcül hastalık çıktı! Üstelik 20 senedir onunla beraberdi

Şimdilerde 39 yaşında olan Nikita Sterling, 18 yaşından beri migren ağrılarıyla baş ediyordu. Fakat zamanla bu ağrılar daha kötüleşti ve daha korkunç belirtiler ortaya çıktı. Doktora başvurduğunda ise migren ağrılarının aslında ölümcül bir hastalığa işaret ettiğini öğrendi.

Migren ağrıları ölümcül hastalık çıktı! Üstelik 20 senedir onunla beraberdi
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 11:42

'de yaşayan 39 yaşındaki Nikita Sterling, senede iki ya da 3 kez çok şiddetli baş ağrıları yaşıyordu. Üstelik bu ağrılar 18 yaşından beri vardı. Ayrıca görme bozukluğuna da sebep oluyordu.

Migren ağrıları ölümcül hastalık çıktı! Üstelik 20 senedir onunla beraberdi

KONUŞMA YETİSİNİ KAYBETTİ

Bir ortaokulda öğretmen olan Sterling, zamanla bu ağrıların her 3 hafta bir tekrarlamaya başladığını, bir veli toplantısı sırasında ise adeta konuşma yetisini kaybettiğini anlattı. Sterling, ''Söylemem gereken kelimeleri bulamadım, gerçekten utanç vericiydi'' diyerek yaşadıklarını anlattı.

Migren ağrıları ölümcül hastalık çıktı! Üstelik 20 senedir onunla beraberdi

BEYİN TÜMÖRÜ TEŞHİSİ

Pratisyen hekim tarafından nöroloğa yönlendirilen Sterling'e aylar sonrası için randevu verildi. Bu sırada ise bayılmaya ve geceleri sıklıkla terlemeye başladı. Bu durum ailesini oldukça endişelendirdi.

Migren ağrıları ölümcül hastalık çıktı! Üstelik 20 senedir onunla beraberdi

Ücretli olarak MRI taraması yaptıran Sterling, sonucu öğrendiğinde ise ''şoke oldum'' diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Doktor, frontal lobunda 'büyük bir kitle' olduğunu yani kanserli olmayan bir teşhis ettiğini aktardı.

Migren ağrıları ölümcül hastalık çıktı! Üstelik 20 senedir onunla beraberdi

BAŞARILI OPERASYON

Londra'daki King's College Hastanesi'ne sevk edilen Sterling, burada bir beyin cerrahının kendisine en iyi tedavi yolunun tümörün ameliyatla alınması olduğunu söylediğini anlattı. Sterling'in ameliyatı 4 saat sürdü. Doktorlar, tümörün 20 yıldır büyüyor olabileceğini söyledi.

Migren ağrıları ölümcül hastalık çıktı! Üstelik 20 senedir onunla beraberdi

The Sun'ın haberine göre Sterling, beyin tümörünün tamamen çıkarıldığını ve düzenli olarak taramalarının yapıldığını yakında da öğretmenliğe geri döneceğini aktardı.

