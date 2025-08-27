Menü Kapat
 Berrak Arıcan

Kıyamet Radyosu endişeleri artırıyor: Uğultuların arasından gelen gizemli mesaj

Rusya'da bulunan gizemli kısa dalga 'Kıyamet Radyosu' uzun bir sürenin ardından gizemli bir mesaj verdi. Şifreli olduğu düşünülen mesaj endişeleri artırdı.

Kıyamet Radyosu endişeleri artırıyor: Uğultuların arasından gelen gizemli mesaj
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
27.08.2025
11:00
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
11:00

'tan beri gizemli yayınlarıyla gündem olan kısa dalga radyo istasyonu UVB-76 yeniden bir şifreli mesaj yayımladı. Yeni gizemli mesaj nükleer endişelerini artırdı.

'The Buzzer' olarak bilinen UVB-76'nın mesajının Kremlin'e ait bir askeri üsten yayımlandığı düşünülüyor. 4625 kHz frekansından şunlar duyuldu:

"Nikolai, Zhenya, Tatiana, Ivan… NZhTI 01263 BOLTANKA 4430 9529."

Yıllardır gizemi çözülemeyen Kıyamet Radyosu son şifreli mesajıyla yine tartışmalara neden oldu.

Kıyamet Radyosu endişeleri artırıyor: Uğultuların arasından gelen gizemli mesaj

UĞULTUNUN ARASINDAN GELEN ŞİFRELİ MESAJ

WIRED'ın aktardığına göre, 1970'lerden beri aynı frekans üzerinden düzenli yayınlar yapılıyor. Uğultulu bir ses veren istasyondan zaman zaman Rus fonetik alfabesiyle okunan şifreli mesajlar yayımlanıyor.

NÜKLEER SALDIRIYLA MI ALAKALI?

Kıyamet Radyosu'nun Rus ordusuna bağlı olduğu biliniyor fakat amacının ne olduğu bir türlü çözülemiyor. Soğuk Savaş yıllarında casuslara kodlu talimat göndermek için kullanılan kısa dalga radyolar, zamanla amatör telsizcilerin de ilgi odağına dönüştü. İnternet forumlarında yıllardır UVB-76 mesajlarını çözmeye çalışan topluluklar var.

Kıyamet Radyosu endişeleri artırıyor: Uğultuların arasından gelen gizemli mesaj

Mesajların nükleer saldırı hazırlığına dair bir işaret olduğu iddia ediliyor. Bazı uzmanlar, radyonun Kremlin'in Batı'ya psikolojik baskı kurma yöntemlerinden biri olduğunu düşünüyor.

#rusya
#soğuk savaş
#Uvb-76
#Kıyamet Radyosu
#Şifreli Mesaj
#Nükleer Endişe
#Dünya
