 | Berrak Arıcan

Trump ABD Savunma Bakanlığının adını değiştiriyor, yeni ismi de açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığının adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirmeyi planladığı aktardı. Trump, 1. ve 2. Dünya Savaşı zamanında da bakanlığın bu isimle anıldığını hatırlattı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 11:59

ABD Başkanı , Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşmede, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

ABD Başkanı, "Biz ona diyoruz ama muhtemelen adını değiştireceğiz. Sanırım yakında bu konuda sizi bilgilendireceğiz. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı zamanında Savaş Bakanlığı olarak adlandırılıyordu. Bana göre gerçekte de öyle. İçimden bir his, bu bakanlığın adını değiştireceğimizi söylüyor." şeklinde konuştu.

SİNYALİ VERMİŞTİ

Trump, bu konuda ilgili kişilerle görüştüğünü kaydederek, birkaç hafta içinde Savunma Bakanlığının isminin değişip değişmeyeceğiyle ilgili kararı duyurabileceğini belirtti.

ABD Başkanı daha önceki açıklamalarında da Savunma Bakanlığı yerine "Savaş Bakanlığı" ifadesini kullanmayı tercih edeceğini söylemişti.

