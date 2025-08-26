Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Trump Kuzey Kore Yarımadası'nda da barış istiyor: Kim Jong-un'a yeniden yeşil ışık

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmek için bir kez daha yeşil ışık yaktı. Kore Yarımadası'na da barışın gelmesi için çaba göstereceğini söyleyen ABD lideri, yakın temas ve görüşmelerin çok önemli avantaj olduğunu söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump Kuzey Kore Yarımadası'nda da barış istiyor: Kim Jong-un'a yeniden yeşil ışık
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 10:02

ABD Başkanı Donald Trump, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşmede, ABD'nin hem Güney Kore hem de ile ilişkilerini değerlendirdi. Washington-Seul ilişkilerinin çok iyi düzeyde olduğunu ve yeni ticari anlaşmalarla daha da iyi olacağını dile getiren Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile bir araya gelmekten memnun olduğunu söyledi.

Trump Kuzey Kore Yarımadası'nda da barış istiyor: Kim Jong-un'a yeniden yeşil ışık

Trump, Lee'nin önceki Güney Kore liderlerine göre Kuzey Kore konusunda "daha olumlu ve yapıcı" bir bakış açısına sahip olduğuna işaret ederek, Kuzey Kore ile daha yakın temas ve görüşmeler için bunun çok önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

''BIDEN'A SAYGI DUYMUYORDU''

Kuzey Kore lideri ile bu yıl içinde görüşüp görüşmeyeceği yönündeki soruya cevap veren Trump, "Bunu söylemek zor ama onunla bu yıl görüşmek isterim. Benimle görüşmekten memnun olmuştu. 'la görüşmek istemiyordu çünkü ona saygı duymuyordu. Biz onunla görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz ve ilişkileri daha iyi hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

Trump Kuzey Kore Yarımadası'nda da barış istiyor: Kim Jong-un'a yeniden yeşil ışık

İLK GÖRÜŞMEYE ATIFLAR

Trump, Kore Yarımadası'na barışın gelmesi için çaba göstermeye devam edeceğini anlatarak, ilk başkanlık döneminde iki ülke arasındaki askerden arındırılmış bölgeye yaptığı ve ile görüştüğü ziyarete atıflar yaptı.

Trump Kuzey Kore Yarımadası'nda da barış istiyor: Kim Jong-un'a yeniden yeşil ışık

Kuzey Kore liderini çok iyi tanıdığını ve onunla çok iyi bir ilişkisi olduğunun altını çizen Trump, bu durumu kullanarak sürece ivme kazandıracak adımlar atmaya hazır olduğunu kaydetti.

Trump, gerek Kuzey Kore, gerek Rusya, gerekse Çin lideri ile iyi ilişkilere sahip olmanın kötü değil aksine iyi bir şey olduğunu, olarak bu ülkelerle iyi ilişkileri önemsediklerini söyledi.

Trump Kuzey Kore Yarımadası'nda da barış istiyor: Kim Jong-un'a yeniden yeşil ışık

ABD, GÜNEY KORE'DEKİ ÜSSÜN YÖNETİMİNİ İSTİYOR

ABD Başkanı, Güney Kore'de halen 45 bin civarında Amerikan askerinin görev yaptığını anımsatarak, bu askerlerin bulunduğu üssün Güney Kore yönetimi tarafından kendilerine verilmesini talep edeceklerini belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee ise Trump'ı "barış adamı" olarak gördüklerini vurgulayarak, kendisinin Kore Yarımadası'na barışın gelmesi konusundaki çabalarını takdir ettiklerini dile getirdi.

Lee ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirecek yeni adımlar atacaklarını ve özellikle gemi yapımı konusunda Trump'la çalışmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor! Maduro'dan Trump'a sert mesaj
ABD ve Rus savaş uçağı karşı karşıya: ''Müdahaleye hazırız''
ETİKETLER
#donald trump
#abd
#güney kore
#kuzey kore
#joe biden
#kim jong-un
#Washington-seul Ilişkileri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.