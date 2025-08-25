Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

ABD ve Rus savaş uçağı karşı karşıya! ''Müdahaleye hazırız''

Ukrayna savaşı sebebiyle ABD ile gerilim yaşayan Rusya'nın casus uçağına Alaska'da önleme yapıldı. ABD'nin önlediği savaş uçağına ilişkin Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD ve Rus savaş uçağı karşı karşıya! ''Müdahaleye hazırız''
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 18:44

Bölgesel krizler sürerken ordusu ile ordusu arasında tansiyon yeniden yükseldi. ABD, Rus uçağına yakınlarında önleme yaptı, detaylar ortaya çıktı.

RUSYA'YA AİT CASUS UÇAĞINA ÖNLEME

Kuzey Amerika Komutanlığı (NORAD), Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında Rusya'ya ait bir casus uçağına önleme yapıldığını bildirdi.

ABD ve Rus savaş uçağı karşı karşıya! ''Müdahaleye hazırız''

NORAD AÇIKLAMA YAPTI

NORAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Alaska'nın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde (ADIZ) faaliyet gösteren "COOT (IL-20)" tipi Rus casus uçağını önlemek için bir adet E-3 ve ikişer adet F-16 ve KC-135 tipi savaş uçağıyla müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, önleme yapılan Rus uçağının uluslararası hava sahasında kaldığı, ABD ya da Kanada egemenliğindeki hava sahasına girmediği ifade edildi.

ABD ve Rus savaş uçağı karşı karşıya! ''Müdahaleye hazırız''

''MÜDAHALEYE HAZIRIZ''

Rusya'nın ADIZ'daki faaliyetlerinin "düzenli olarak gerçekleştiği ve bir tehdit olarak görülmediği" aktarılan açıklamada, NORAD'ın Kuzey Amerika'yı savunmak için "bir dizi müdahale seçeneğini kullanmaya hazır olduğu" ifade edildi.

ABD ve Rus savaş uçağı karşı karşıya! ''Müdahaleye hazırız''

CBS News'ün haberine göre, bu önlemeyle ABD, son bir haftada üç kez Alaska yakınlarında Rusya ile karşı karşıya gelmiş oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çin'den ABD'nin B-2'sine karşı gövde gösterisi: Yeni uçan kanatlı hayalet İHA ilk kez görüldü
ABD basınından dikkat çeken 'KAAN' yorumu: Sadece bir uçak değil!..
ETİKETLER
#rusya
#abd
#uçak
#alaska
#hava savunma
#casusluk
#Önleme
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.