Çin'den ABD'nin B-2'sine karşı gövde gösterisi: Yeni uçan kanatlı hayalet İHA ilk kez görüldü

Sosyal medya, yeni bir Çin insansız hava aracına ait olduğu düşünülen yeni görüntülerle çalkalanıyor. İHA'nın tasarımı, uçan kanat şekline sahip Amerikan B-2 Spirit ile benzerlik gösteriyor. Ancak yetenekleri hakkında spekülatif tartışmaların ötesinde çok az şey biliniyor.

Görüntüde drone arkadan görünüyor; iniş takımları açık, kuyruk kanatçıkları açılmış durumda. "South China Morning Post (SCMP)" kaynağı, görüntünün orijinal kaynağı ve tarihinin henüz bilinmediğini belirtti.

CH-7 STEALTH UÇAK MI?

Görüntünün düşük çözünürlüğü ise yeni hava aracına dair net detayların anlaşılmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle tam kimliği bilinmiyor. Bazı yorumcular, bunun bilinen ama daha küçük bir tasarım olan CH-7 Hayalet İnsansız Hava Aracı olabileceğini öne sürdü.

The War Zone (TWZ) ise görüntünün, çok daha büyük olan ve "WZ-X" olarak adlandırılan İHA'ya da ait olabileceğini olabileceğini yazdı. WZ-X daha önce Çin'in Sincan bölgesindeki Malan test üssünde uydu fotoğraflarında görülmüştü. TWZ, bu yaz başlarında aynı komplekste, hangarların dışında park halinde çok benzer bir hava aracını da tespit etmişti.

TWZ'ye göre Malan üssü görece yeni bir tesis, inşaatına yalnızca iki yıl önce başlandı. Buradaki hangarlar, ABD'nin Missouri'deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nde B-2 bombardıman uçakları için yapılan sığınaklara ya da Kaliforniya'nın Palmdale kentindeki Plant 42 tesislerine oldukça benziyor.

BOMBARDIMAN UÇAĞI DEĞİL

Bununla birlikte, görüntü ne olursa olsun, çoğu analist bir bombardıman uçağı değil, HALE tipi bir keşif dronu olduğuna inanıyor. Eğer TWZ'nin daha önce tespit ettiği uçakla aynıysa, kanat açıklığının 52 metre olduğu tahmin ediliyor. Karşılaştırmak gerekirse, ABD'nin B-2'sinin kanat açıklığı yaklaşık 52,4 metre.

Bu arada uçağın insansız mı yoksa insanlı mı olduğu da belirsiz. Ne sızan yeni görüntüde ne de daha önceki fotoğraflarda belirgin bir kokpit işareti yok.

GÖRÜNTÜ NEDEN ŞİMDİ PAYLAŞILDI?

Bazı analistler görüntünün sızdırılma zamanının da kasıtlı olduğuna dikkat çekiyor. Çin'in, 3 Eylül'de düzenlenecek ve Japonya'ya karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutlayacak askeri geçit töreni öncesine denk gelmesi dikkat çekici.