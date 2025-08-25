Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Çin'den ABD'nin B-2'sine karşı gövde gösterisi: Yeni uçan kanatlı hayalet İHA ilk kez görüldü

Çin'in yeni nesil insansız hava aracı olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyayı salladı. Uçan kanat tasarımıyla ABD'nin B-2 Spirit'ine benzetilen hava aracının gerçek kimliği ve kabiliyetleri hakkında ise belirsizlik sürüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çin'den ABD'nin B-2'sine karşı gövde gösterisi: Yeni uçan kanatlı hayalet İHA ilk kez görüldü
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 09:43

Sosyal medya, yeni bir insansız hava aracına ait olduğu düşünülen yeni görüntülerle çalkalanıyor. İHA'nın tasarımı, uçan kanat şekline sahip Amerikan B-2 Spirit ile benzerlik gösteriyor. Ancak yetenekleri hakkında spekülatif tartışmaların ötesinde çok az şey biliniyor.

Görüntüde drone arkadan görünüyor; iniş takımları açık, kuyruk kanatçıkları açılmış durumda. "South China Morning Post (SCMP)" kaynağı, görüntünün orijinal kaynağı ve tarihinin henüz bilinmediğini belirtti.

Çin'den ABD'nin B-2'sine karşı gövde gösterisi: Yeni uçan kanatlı hayalet İHA ilk kez görüldü

CH-7 STEALTH UÇAK MI?

Görüntünün düşük çözünürlüğü ise yeni hava aracına dair net detayların anlaşılmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle tam kimliği bilinmiyor. Bazı yorumcular, bunun bilinen ama daha küçük bir tasarım olan CH-7 Hayalet olabileceğini öne sürdü.

The War Zone (TWZ) ise görüntünün, çok daha büyük olan ve "WZ-X" olarak adlandırılan İHA'ya da ait olabileceğini olabileceğini yazdı. WZ-X daha önce Çin'in Sincan bölgesindeki Malan test üssünde uydu fotoğraflarında görülmüştü. TWZ, bu yaz başlarında aynı komplekste, hangarların dışında park halinde çok benzer bir hava aracını da tespit etmişti.

TWZ'ye göre Malan üssü görece yeni bir tesis, inşaatına yalnızca iki yıl önce başlandı. Buradaki hangarlar, ABD'nin Missouri'deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nde B-2 bombardıman uçakları için yapılan sığınaklara ya da Kaliforniya'nın Palmdale kentindeki Plant 42 tesislerine oldukça benziyor.

Çin'den ABD'nin B-2'sine karşı gövde gösterisi: Yeni uçan kanatlı hayalet İHA ilk kez görüldü

BOMBARDIMAN UÇAĞI DEĞİL

Bununla birlikte, görüntü ne olursa olsun, çoğu analist bir bombardıman uçağı değil, HALE tipi bir keşif dronu olduğuna inanıyor. Eğer TWZ'nin daha önce tespit ettiği uçakla aynıysa, kanat açıklığının 52 metre olduğu tahmin ediliyor. Karşılaştırmak gerekirse, ABD'nin B-2'sinin kanat açıklığı yaklaşık 52,4 metre.

Bu arada uçağın insansız mı yoksa insanlı mı olduğu da belirsiz. Ne sızan yeni görüntüde ne de daha önceki fotoğraflarda belirgin bir kokpit işareti yok.

GÖRÜNTÜ NEDEN ŞİMDİ PAYLAŞILDI?

Bazı analistler görüntünün sızdırılma zamanının da kasıtlı olduğuna dikkat çekiyor. Çin'in, 3 Eylül'de düzenlenecek ve Japonya'ya karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutlayacak askeri geçit töreni öncesine denk gelmesi dikkat çekici.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Apple eski çalışanına dava açtı! "Ticari sırlarımızı Çin'e sattılar"
Galaksimizin tam kalbinde bir 'canavar' yatıyor! Bilim insanları, ne zaman uyanacağını açıkladı
ETİKETLER
#çin
#insansız hava aracı
#Halep
#Uçan Kanat
#B-2 Spirit
#Wz-x
#Ch-7
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.